oksanapust

Оксана oksanapust

 
34 годаРоссия/Москва
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Переводы (англо-русский, русско-английский). Качественно, недорого.

Образование.

Высшее.

Закончила Астраханский Государственный университет по специальности учитель английского и французского языков

Деятельность.

Работаю с переводами (художественные, технические). Английский, русский языки. Занимаюсь переводами статей на тему криптовалюты.

С удовольствием берусь за написание эссе и выполнение контрольных работ по английскому языку.

Опыт работы в двух международных компаниях, работала вожатым в летнем лагере в США , частным репетитором английского языка.

Копирайтинг
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$0.5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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от $2
от 1 дня
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