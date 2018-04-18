Переводы (англо-русский, русско-английский). Качественно, недорого.
Образование.
Высшее.
Закончила Астраханский Государственный университет по специальности учитель английского и французского языков
Деятельность.
Работаю с переводами (художественные, технические). Английский, русский языки. Занимаюсь переводами статей на тему криптовалюты.
С удовольствием берусь за написание эссе и выполнение контрольных работ по английскому языку.
Опыт работы в двух международных компаниях, работала вожатым в летнем лагере в США , частным репетитором английского языка.
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