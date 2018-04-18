Переводы (англо-русский, русско-английский). Качественно, недорого.

Образование.

Высшее.

Закончила Астраханский Государственный университет по специальности учитель английского и французского языков

Деятельность.

Работаю с переводами (художественные, технические). Английский, русский языки. Занимаюсь переводами статей на тему криптовалюты.

С удовольствием берусь за написание эссе и выполнение контрольных работ по английскому языку.

Опыт работы в двух международных компаниях, работала вожатым в летнем лагере в США , частным репетитором английского языка.