oksanarogozina

Оксана oksanarogozina

 
49 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Рогозина Оксана

 

Образование: высшее(диплом с отличием), ЗГУ, филологический факультет (преподаватель украинского

языка и литературы).

 

Опыт работы:

Учитель украинскогоязыка и литературы (Запорожский классический лицей)

Корректор(Издательство «Магнат»)

Контент-менеджер, рерайтер (сайт interparus.com, kiratty.com)

 

Профессиональные качества: отличное знание русского и украинского языков, эрудиция, владение ПК,

программами MS Word, MS Exel, опытный пользователь MS Windows.

 

Личные характеристики: ответственность, организованность, пунктуальность, творческий

подход, стрессоустойчивость.

 

Контактная информация:

Т.м. 050-190-14-82

Viber 050-190-14-82

e-mail: [email protected]