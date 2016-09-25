oksanarogozina

Рогозина Оксана
Образование: высшее(диплом с отличием), ЗГУ, филологический факультет (преподаватель украинского
языка и литературы).
Опыт работы:
Учитель украинскогоязыка и литературы (Запорожский классический лицей)
Корректор(Издательство «Магнат»)
Контент-менеджер, рерайтер (сайт interparus.com, kiratty.com)
Профессиональные качества: отличное знание русского и украинского языков, эрудиция, владение ПК,
программами MS Word, MS Exel, опытный пользователь MS Windows.
Личные характеристики: ответственность, организованность, пунктуальность, творческий
подход, стрессоустойчивость.
Контактная информация:
Т.м. 050-190-14-82
Viber 050-190-14-82
e-mail: [email protected]