oksanashabanova

ландшафтный дизайнер

Дата рождения: 04.12.1985г. Адрес проживания: Минск · тел. +375 29 764 91 92 [email protected] Образование: Высшее экономическое УО МИУ, 2007 Дополнительное образование: ТМ «НестАрт», 2022г. Профессиональный опыт: с 2007 г. работаю бухгалтером в ОАО «Трест №15 «Спецстрой» Навыки и качества: - обмер участка; - комплексная оценка территории; - создание генплана и разбивочного чертежа; - план озеленения и цветочного оформления; - подбор и план расстановки МАФ; - план покрытий; - создание коллажей; - рисование от руки; - оформление документов; - креативность, чувства цвета и стиля, творческий подход; - аккуратность, исполнительность, внимание к деталям. Знание ПК : Microsoft Office, AutoCAD, Photoshop, Realtime.