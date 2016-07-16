oksanavasko

фотограф, психолог, преподаватель французского языка, бизнес-тренер, тамада, журналист, копирайтер

Добрый день. Да, в заголовке указано много разных профессий, и все их можно сочетать:

1) фотограф. Я фотографирую с 17 лет, у меня профессиональная фототехника (вспышка, объектив, тушка). Специализируюсь на репортажной съемке + фотографии спектаклей, выставок, танцевальных проектов

2)психолог. У меня психологическое образование (закончила Институт психология и акмеологии)+ ряд дополнительных образований в области гештальт-терапии, психодрамы, тренерства. Занимаюсь частной практикой

3) тамада. Провожу свадебные мероприятия и корпоративы уже более 10 лет (есть наработанная программа, несколько ди-джеев и дополнительные услуги для заказчиков - саксофонист, пианист, музыкальные и танцевальные коллективы)

4) преподаватель французского языка. 12 лет работаю преподавателем французского и русского для французов. Собственные методики и программа, новейшие материалы, подготовка к международным экзаменам. Работаю также гидом на французском языке, письменным и устным переводчиком, тамадой на двуязычных свадьбах, сопровождение актеров при звукозаписи

5) журналист. Работала на интернет-издание "Светская жизнь на Неве", сейчас веду собственный информационный блог (Написание рецензий, отзывов + фотоотчет), освещение главных культурных событий, проходящих на территории Северо-Запада

6) бизнес-тренер. Организовываю тренинги, направленные на личностный рост, самосовершенствование, межличностные взаимоотношения, коммуникацию и уверенность в себе