oksanayaner

Янер Оксана Михайловна
E-mail: [email protected] ; [email protected]
Цель (желаемая должность): переводчик-фрилансер
ОПЫТ РАБОТЫ
1. 08/2007 - наст. время – IT Company “Skaya”
Должность: переводчик с\на английский, тестер, HTML-кодер
Обязанности:
- Перевод документации и собеседование с заказчиками.
- Преподавание курсов английского языка для персонала.
- Тестирование разработанных проектов.
- Кодировка страничек проектов.
2. 10/2008 – наст. время – бюро переводчиков “Allegro” (внештатный переводчик)
ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Год окончания: 2007
Учебное заведение: Николаевский государственный университет имени В.А.Сухомлинского.
Специальность: Филолог английского языка
Квалификация: Специалист
ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ:
Английский – продвинутый.
Немецкий – базовые знания.
Латынь – базовые знания.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Коммуникабельная, ответственная, тактичная, старательная, эмоционально гибкая, целенаправленная, неконфликтная, инициативная; организаторские способности, хорошая память, умение работать в команде, налаживать и поддерживать контакты, быстро обучаюсь новому.