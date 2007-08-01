oksanayaner

Oksana Yaner oksanayaner

 
40 летУкраина/Николаев
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Янер Оксана Михайловна

E-mail: [email protected] ; [email protected]

Цель (желаемая должность): переводчик-фрилансер

ОПЫТ РАБОТЫ

1. 08/2007 - наст. время – IT Company “Skaya”

Должность: переводчик с\на английский, тестер, HTML-кодер

Обязанности:

- Перевод документации и собеседование с заказчиками.

- Преподавание курсов английского языка для персонала.

- Тестирование разработанных проектов.

- Кодировка страничек проектов.

2. 10/2008 – наст. время – бюро переводчиков “Allegro” (внештатный переводчик)

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Год окончания: 2007

Учебное заведение: Николаевский государственный университет имени В.А.Сухомлинского.

Специальность: Филолог английского языка

Квалификация: Специалист

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ:

Английский – продвинутый.

Немецкий – базовые знания.

Латынь – базовые знания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Коммуникабельная, ответственная, тактичная, старательная, эмоционально гибкая, целенаправленная, неконфликтная, инициативная; организаторские способности, хорошая память, умение работать в команде, налаживать и поддерживать контакты, быстро обучаюсь новому.

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