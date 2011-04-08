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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Огромное спасибо Оксане за выполнение моего задания! Очень довольный дизайном который сделала Оксана. Баннер получился ОТЛИЧНЫЙ на 10+. Очень понравилось отношение Оксаны к работе и заказчику. Мои впечатления: - честный, порядочный человек - скорость работы превзошла ожидания. Работа выполнена раньше срока -дизайн предоставлен в трех вариантах - пожелания по дизайну учитывались моментально - приятный в работе и общении человек - исполнитель был постоянно на связи -исполнитель отлично разбирается в дизайне, в предпечатной подготовке и во многих других профессиональных вопросах Буду рад этому сотрудничеству и в дальнейшем. Рекомендации могу дать по телефону или ICQ, или Skype. Желаю Оксане творческих успехов, а также всех земных и небесных благ. С ув. Александр
Ответный отзыв
Очень приятный и компетентный заказчик. Порядочный и ответственный человек, с которым приятно не только работать, но и просто общаться, который умет поддержать добрым словом и советом. Только хорошие впечатления. Рекомендую как ответственного и уверенного в своих требованиях заказчика. Спасибо большое за доверие. Надеюсь на продолжительное сотрудничество и с удовольствием буду принимать участие в Ваших проектах. Еще раз спасибо! 10+++
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