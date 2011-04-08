Огромное спасибо Оксане за выполнение моего задания! Очень довольный дизайном который сделала Оксана. Баннер получился ОТЛИЧНЫЙ на 10+. Очень понравилось отношение Оксаны к работе и заказчику. Мои впечатления: - честный, порядочный человек - скорость работы превзошла ожидания. Работа выполнена раньше срока -дизайн предоставлен в трех вариантах - пожелания по дизайну учитывались моментально - приятный в работе и общении человек - исполнитель был постоянно на связи -исполнитель отлично разбирается в дизайне, в предпечатной подготовке и во многих других профессиональных вопросах Буду рад этому сотрудничеству и в дальнейшем. Рекомендации могу дать по телефону или ICQ, или Skype. Желаю Оксане творческих успехов, а также всех земных и небесных благ. С ув. Александр