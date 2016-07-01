Контент для Вас и Ваших сайтов. Грамотно, интересно и в короткие сроки

Здравствуйте! Рада приветствовать Вас в моем профиле. Надеюсь на позитивное и плодотворное сотрудничество!

В копирайтинге работаю уже два года, поэтому имею хороший опыт написания текстов согласно различным тематикам с учетом (или без) принципов SEO. Также занимаюсь переводами текстов с английского языка на русский.

Рейтинг и отзывы нарабатываю на бирже контента, поэтому здесь оценивайте, пожалуйста, меня по моему портфолио.

Люблю свою работу, а также адекватных, но с серьезным подходом к делу заказчиков.

Свой труд я оцениваю по достоинству, но всегда рассмотрю все Ваши предложения!

Пишу практически на любые тематики, исключение составляют лишь глубоко медицинские и технологические темы.