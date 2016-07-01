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Здравствуйте! Рада приветствовать Вас в моем профиле. Надеюсь на позитивное и плодотворное сотрудничество!
В копирайтинге работаю уже два года, поэтому имею хороший опыт написания текстов согласно различным тематикам с учетом (или без) принципов SEO. Также занимаюсь переводами текстов с английского языка на русский.
Рейтинг и отзывы нарабатываю на бирже контента, поэтому здесь оценивайте, пожалуйста, меня по моему портфолио.
Люблю свою работу, а также адекватных, но с серьезным подходом к делу заказчиков.
Свой труд я оцениваю по достоинству, но всегда рассмотрю все Ваши предложения!
Пишу практически на любые тематики, исключение составляют лишь глубоко медицинские и технологические темы.
Портфолио
- Описания для каталога женской и мужской одежды100 просмотров
- Брендовые джинсы: оригинал или подделка?115 просмотров
- Несколько советов о том, как выучить китайский101 просмотр
Копирайтинг
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