okschup

Оксана okschup

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
http://ufa.elektrikhelp.ru

http://ufa.elektrikhelp.ru

[table] ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, МОНТАЖ

ПРОВОДКИ

Выполняем различные электромонтажные работы:

Частичная или полная замена электропроводки.

Электропроводка скрытого и открытого типа.

Устранение повреждений электропроводки.

Переборка электрощитов.

Перенос и установка:электросчётчика, розеток, выключателей и т.д.

Установка (замена) светильников, бра, люстр и других приборов

освещения.

Замена автоматических выключателей,узо и т.д.

Наш сайт http://ufa.elektrikhelp.ru Звоните! тел. 89375502091

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