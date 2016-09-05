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[table] ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, МОНТАЖ
ПРОВОДКИ
Выполняем различные электромонтажные работы:
Частичная или полная замена электропроводки.
Электропроводка скрытого и открытого типа.
Устранение повреждений электропроводки.
Переборка электрощитов.
Перенос и установка:электросчётчика, розеток, выключателей и т.д.
Установка (замена) светильников, бра, люстр и других приборов
освещения.
Замена автоматических выключателей,узо и т.д.
Наш сайт http://ufa.elektrikhelp.ru Звоните! тел. 89375502091
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