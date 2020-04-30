Мои навыки:
- разработка концепции блога
- составление контент-плана
- планировка визуала ленты
- написание постов для соц сетей, постинг
- поиск/создание изображений и видео для постов
- обработка фотографий (ретушь, замена фона, убрать лишнее и т.д.)
- монтаж видео (наложение музыки, обрезка, склейка, добавление текста/эффектов)
- поиск информации в интернете и ее систематизация
- создание викторин/игр для сторис
- проведение опросов и конкурсов
- создание рекламных объявлений
- взаимодействие с аудиторией
Личные качества: дисциплинированность, ответственность, креативность, любознательность, исполнительность, обучаемость.
Профессиональные качества: грамотная речь, знание работы в соц сетях, умение писать простым и понятным языком, уверенный пользователь ПК, знание программ Word, Excell.
Наличие смартфона, ноутбука, планшета, стабильный выход в интернет.
Портфолио
- Визуальная концепция для Instagram150 просмотров
- Ретушь фотографии90 просмотров
- Оформление поста в Instagram122 просмотра
- Оформление поста в Instagram116 просмотров
- Обработка фотографий76 просмотров
- Оформление прайс листа для студии маникюра97 просмотров
- Оформление группы в Вк78 просмотров
- Создание и администрирование группы в Вк111 просмотров
- Администрирование аккаунта в Инстаграмм121 просмотр
- Пост для инстаграм99 просмотров