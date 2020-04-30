oksi_astra

Оксана oksi_astra

 
50 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Администратор соц сетей

Мои навыки:

- разработка концепции блога

- составление контент-плана

- планировка визуала ленты

- написание постов для соц сетей, постинг

- поиск/создание изображений и видео для постов

- обработка фотографий (ретушь, замена фона, убрать лишнее и т.д.)

- монтаж видео (наложение музыки, обрезка, склейка, добавление текста/эффектов)

- поиск информации в интернете и ее систематизация

- создание викторин/игр для сторис

- проведение опросов и конкурсов

- создание рекламных объявлений

- взаимодействие с аудиторией 

Личные качества: дисциплинированность, ответственность, креативность, любознательность, исполнительность, обучаемость.

Профессиональные качества: грамотная речь, знание работы в соц сетях, умение писать простым и понятным языком, уверенный пользователь ПК, знание программ Word, Excell.

Наличие смартфона, ноутбука, планшета, стабильный выход в интернет.

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Отзывы заказчиков

guest_15879714309742
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$14
10 баллов
5 лет назад
Нужно сделать страницу в инстаграме и группу вк
Оксана все сделала быстро и профессионально! Всем рекомендую! 10/10/10 Качество работы: 10 Соблюдение сроков: 10 Коммуникация: 10
Отличный заказчик. Хорошо сформулированные задания и моментальная оплата. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
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