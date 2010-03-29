Здравствуй, уважаемый заказчик! Нам очень повезло, ведь мы встретили друг-друга, и, надеюсь, договоримся о сотрудничестве.

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