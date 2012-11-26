okt2012

Никита Ловчинский okt2012

 
40 летРоссия/Волгоград
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Кандидат филологических наук,

редактор-корректор, дизайнер-верстальщик,

копирайтер-рерайтер

Опыт работы в СМИ — 8 лет.

Опыт работы в полиграфии — 4 года.

Мои услуги:

• корректура-редактура текстов любой тематики и сложности;

• написание рекламных текстов, имиджевых материалов, обращений и речей;

• верстка газет, журналов, буклетов, брошюр, книг;

• разработка логотипов, создание рекламных макетов.

Своими основными качествами считаю: коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, организационные способности, умение работать в команде, достигать поставленных целей.

Контакты:

e-mail: [email protected]

Skype: nikita88217

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