Кандидат филологических наук,
редактор-корректор, дизайнер-верстальщик,
копирайтер-рерайтер
Опыт работы в СМИ — 8 лет.
Опыт работы в полиграфии — 4 года.
Мои услуги:
• корректура-редактура текстов любой тематики и сложности;
• написание рекламных текстов, имиджевых материалов, обращений и речей;
• верстка газет, журналов, буклетов, брошюр, книг;
• разработка логотипов, создание рекламных макетов.
Своими основными качествами считаю: коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, организационные способности, умение работать в команде, достигать поставленных целей.
Контакты:
e-mail: [email protected]
Skype: nikita88217
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Портфолио
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