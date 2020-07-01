okunev_design

Даниил Окунев okunev_design

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Графический дизайнер. Создание полиграфии, айдентики, презнтаций.

Я —профессиональный дизайнер

Мои преимущества:

  • высшее образование графического дизайнера, а не просто 3-х месячные курсы
  • опыт разработки дизайна в различных сферах, от логотипа компании до концептуального оформления витрины
  • сильная художественная база, профессионально владею рисунком и живописью
  • честность и прозрачность, я придерживаюсь принципов делового этикета
Ваши преимущества с моим дизайном:

  • понятный и продающийся дизайн,
  • свежий взгляд и чёткое понимание тенденций в дизайне
  • чёткое описание стратегии продукта, его концепция и цель, исходя из вашей ЦА
Если вы уверенный заказчик, который хочет не просто красивую картинку, а работающий дизайн, который знает свой продукт и хочет быть конкурентно способным на рынке, который знает своего потребителя и гордится своим продуктом — то вы нашли достойного специалиста. 

Я считаю, главным маркером хорошего дизайна его функциональность и практическое применение, поэтому скорее пишите свои предложения.

Основной профиль занятий это разработка дизайна рекламной продукции и полиграфии. Я разрабатываю:

  • Айдентику (фирменный стиль)
  • Логотипы
  • Визитки
  • Шрифты
  • Презентации
  • Брошюры, журналы
  • Оформление SMM
  • Оформление витрин
  • Наружная реклама и полиграфия
  • Веб баннеры
  • Упаковку
Я владею такими программами как:

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe InDesign

Портфолио

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