Графический дизайнер. Создание полиграфии, айдентики, презнтаций.
Я —профессиональный дизайнер
Мои преимущества:
- высшее образование графического дизайнера, а не просто 3-х месячные курсы
- опыт разработки дизайна в различных сферах, от логотипа компании до концептуального оформления витрины
- сильная художественная база, профессионально владею рисунком и живописью
- честность и прозрачность, я придерживаюсь принципов делового этикета
- понятный и продающийся дизайн,
- свежий взгляд и чёткое понимание тенденций в дизайне
- чёткое описание стратегии продукта, его концепция и цель, исходя из вашей ЦА
Я считаю, главным маркером хорошего дизайна его функциональность и практическое применение, поэтому скорее пишите свои предложения.
Основной профиль занятий это разработка дизайна рекламной продукции и полиграфии. Я разрабатываю:
- Айдентику (фирменный стиль)
- Логотипы
- Визитки
- Шрифты
- Презентации
- Брошюры, журналы
- Оформление SMM
- Оформление витрин
- Наружная реклама и полиграфия
- Веб баннеры
- Упаковку
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
Портфолио
- Разработка айдентики для выставки дизайнеров113 просмотров
- Логотип программы под Windows93 просмотра
- Лого для мужских аксессуаров из кожи87 просмотров
- Серия плакатов для стоматологической клиники91 просмотр
- Варианты логотипов для клиники пластической хирург89 просмотров
- Информационный баннер для клиники пласт. хирургии57 просмотров
- Серия упаковки для молочной продукции и кофе61 просмотр
- Визитки для клиники пластической хирургии86 просмотров
- Вёрстка онлайн каталога для электронного чтения84 просмотра
- Именная визитка105 просмотров
- Рекламный борд камер видеонаблюдения83 просмотра
- Логотип для дома дизайнерский платьев «SINKO»70 просмотров