Графический дизайнер. Создание полиграфии, айдентики, презнтаций.

Я —профессиональный дизайнер

Мои преимущества:

высшее образование графического дизайнера, а не просто 3-х месячные курсы

опыт разработки дизайна в различных сферах, от логотипа компании до концептуального оформления витрины

сильная художественная база, профессионально владею рисунком и живописью

честность и прозрачность, я придерживаюсь принципов делового этикета

Ваши

преимущества с моим дизайном:

понятный и продающийся дизайн,

свежий взгляд и чёткое понимание тенденций в дизайне

чёткое описание стратегии продукта, его концепция и цель, исходя из вашей ЦА

Если вы уверенный заказчик, который хочет не просто красивую картинку, а работающий дизайн, который знает свой продукт и хочет быть конкурентно способным на рынке, который знает своего потребителя и гордится своим продуктом — то вы нашли достойного специалиста.

Я считаю, главным маркером хорошего дизайна его функциональность и практическое применение, поэтому скорее пишите свои предложения.

Основной профиль занятий это разработка дизайна рекламной продукции и полиграфии. Я разрабатываю:

Айдентику (фирменный стиль)

Логотипы

Визитки

Шрифты

Презентации

Брошюры, журналы

Оформление SMM

Оформление витрин

Наружная реклама и полиграфия

Веб баннеры

Упаковку

Я владею такими программами как: