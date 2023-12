Android-developer

Я - начинающий Android-разработчик с опытом самостоятельной разработки мобильных приложений с нуля >1 года. Постоянно читаю, прохожу курсы и изучаю новые технологии. Не боюсь открывать для себя что-то новое.

Свободно читаю техническую документацию на Английском языке и разговариваю.

 Android stack: Activity, Fragments, Application Lifecycle, Activity and Fragment Lifecycles, Services, Multithreading; Toolbar/Action Bar, SQLiteDatabase, Gradle, Retrofit 2, RxJava 2, Room, Dagger 2, Navigation Component, Custom Views, LiveData+ViewModel, ViewBinding, GSON, MVP Architecture, Shared Preferences, Picasso/Glide, ViewPager+TabLayout, RecyclerView, Constraint Layout, ItemTouchHelper

 Languages: Java, Kotlin

 IDE: Android Studio, Intellij IDEA

 Code Management: Git, Github, GitLab

 Task Management: GitLab, Trello

 Others: basic knowledge of HTML and CSS

Ознакомиться с моими работами можно тут: https://github.com/okunevklim