Кабинет клиента должен быть создан на базе vue + buefy на клиенте и symfony 4 на бэкенде. Процессинг задач должен осуществляться на nodejs приложении. Умение работать с git Оплата работы ...
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
5 лет назад
Кабинет клиента должен быть создан на базе vue + buefy на клиенте и symfony 4 на бэкенде. Процессинг задач должен осуществляться на nodejs приложении. Умение работать с git Оплата работы ...
Разработать на symfony3 админ-панель управления заданиями для instagram-ботов. Админ-панель будет представлять собой стандартный CRUD. В качестве админки используется SonataAdminBundle. Сущность задание для бота включает в себя следующие поля: - тип ...