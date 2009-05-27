Предлагаем сотрудничество по внедрению системы управления отношениями с клиентами (CRM) Sugar CRM.
Базовая стоимость внедрения системы от 65тыс.рублей! Снижены цены на
дополнительные модули для анализа и статистики!
У нас действует партнерская программа - процент с привлеченного клиента (от 5% со сделки согласно сумме контракта).Можно обговорить
индивидуально.
Обновленные модули CRM позволяют отслеживать загруженность менеджеров, построение иерархии взаимоотношений отделов и планирование задач,
работа с web интерфейсом. Система подойдет как для компаний оптовой торговли, так и для call-центров, как для банка, так и для предприятий
розничной торговли, имеющих богатый перечень поставщиков.
Предлагаем рассмотреть открытую CRM систему на базе Sugar CRM с "антикризисными" преимуществами:
- отслеживание всей истории по конкретному клиенту,
- отсутствие лицензионных отчислений,
- web -интерфейс (удаленный защищенный доступ через Интернет),
- уникальная расширяемость модулей системы,
- распределение ролей, постановка задач подчиненным,отслеживание загруженности менеджеров и активности взаимоотношений с клиентами,
-история взаимодействия с клиентами сохранит ваши данные "до лучших времен" и ваш бизнес не отстанет от конкурентов после уволившихся
сотрудников,
- настройка системы под существующие бизнес-процессы.
Система ПОЛНОСТЬЮ руссифицирована и АДАПТИРОВАНА для удобной работы пользователей.
Все, что касается усовершенствования и оптимизации бизнес-процессов малого и среднего бизнеса. Все комплексные решения на основе продуктов
Open Source(с открытым кодом),отсутствие лицензионных сборов,постоянное обновление версий, антикризисная техподдержка и обучение персонала.
Для эффективной работы - достаточно 5 часового семинара!
Кроме того, ИНТЕГРАЦИЯ системы управления ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ (ECM) с удобным WEB-интерфейсом.
Дополнительные услуги:
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ на базе новейших технологий AJAX, уникальные FLASH сайты
- системы управления корпоративными сайтами,
- бизнес порталы и каталоги,
- ПЕРЕВОД организаций на ОТКРЫТОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
- заказное ПО,базы данных и настройка серверов.
Наши менеджеры готовы провести бесплатную презентацию системы в удобное для Вас время.
ООО САЛЕДЕКС
E-mail: [email protected],[email protected],
тел.: (495) 928-87-05
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