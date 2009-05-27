Saledex.ru Внедрение Sugar CRM, ECM Alfresco документооборот,сайты под ключ

Предлагаем сотрудничество по внедрению системы управления отношениями с клиентами (CRM) Sugar CRM.

Базовая стоимость внедрения системы от 65тыс.рублей! Снижены цены на

дополнительные модули для анализа и статистики!

У нас действует партнерская программа - процент с привлеченного клиента (от 5% со сделки согласно сумме контракта).Можно обговорить

индивидуально.

Обновленные модули CRM позволяют отслеживать загруженность менеджеров, построение иерархии взаимоотношений отделов и планирование задач,

работа с web интерфейсом. Система подойдет как для компаний оптовой торговли, так и для call-центров, как для банка, так и для предприятий

розничной торговли, имеющих богатый перечень поставщиков.

Предлагаем рассмотреть открытую CRM систему на базе Sugar CRM с "антикризисными" преимуществами:

- отслеживание всей истории по конкретному клиенту,

- отсутствие лицензионных отчислений,

- web -интерфейс (удаленный защищенный доступ через Интернет),

- уникальная расширяемость модулей системы,

- распределение ролей, постановка задач подчиненным,отслеживание загруженности менеджеров и активности взаимоотношений с клиентами,

-история взаимодействия с клиентами сохранит ваши данные "до лучших времен" и ваш бизнес не отстанет от конкурентов после уволившихся

сотрудников,

- настройка системы под существующие бизнес-процессы.

Система ПОЛНОСТЬЮ руссифицирована и АДАПТИРОВАНА для удобной работы пользователей.

Все, что касается усовершенствования и оптимизации бизнес-процессов малого и среднего бизнеса. Все комплексные решения на основе продуктов

Open Source(с открытым кодом),отсутствие лицензионных сборов,постоянное обновление версий, антикризисная техподдержка и обучение персонала.

Для эффективной работы - достаточно 5 часового семинара!

Кроме того, ИНТЕГРАЦИЯ системы управления ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ (ECM) с удобным WEB-интерфейсом.

Дополнительные услуги:

- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ на базе новейших технологий AJAX, уникальные FLASH сайты

- системы управления корпоративными сайтами,

- бизнес порталы и каталоги,

- ПЕРЕВОД организаций на ОТКРЫТОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

- заказное ПО,базы данных и настройка серверов.

Наши менеджеры готовы провести бесплатную презентацию системы в удобное для Вас время.

ООО САЛЕДЕКС

www.saledex.ru

E-mail: [email protected],[email protected],

тел.: (495) 928-87-05