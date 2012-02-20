Эксклюзивный ДИЗАЙН для ВАШЕГО сайта!

Связывайтесь со мной ТОЛЬКО через:

скайп: ol-two

мейл: deja-vue(a)bk.ru

(так как на этом сайте не бываю)

Опыт работы в сфере веб-дизайна более 8-ми лет

Предлагаю услуги по созданию эксклюзивного дизайна, анимацию для Flash-банеров, игр и сайтов.

ССЫЛКИ НА МОИ РАБОТЫ:

http://www.euro-tours.travel

http://www.izorin.ru

http://www.asgard-wow.com

http://www.joekruz.com

http://www.bestshop-games.com

http://www.apple-mobile.ru

http://www.imcos.ru

http://www.blagodatniy.ru

http://www.yancen.ru

http://www.kover-samolet.com

http://www.мойдиск.рф

http://www.g-strela.ru

http://www.2667771.ru/italia-td.ru

http://www.monblan.org

http://www.entar.com.ua

http://www.bis-moto.ru/

http://www.corian-sochi.com

http://www.galereya-aas.ru

http://www.ukr-dvorik.ru

http://www.sochiartmuseum.ru

http://www.holyblood.com.ua

http://www.humandesign.kiev.ua/

http://www.korop-club.com

http://www.anna-dent.kiev.ua

http://www.sokolhotel.ru

http://www.sinob.ru

http://www.hotel-magnoliy.ru

http://www.sochi-raduga.ru

http://www.robik.tv (дизайн + анимация)

http://simoron.kiev.ua (редизайн)

http://dragonfly.com.ua

http://www.deja-vue.kiev.ua

Подробное резюме Вы можете посмотреть на сайте www.deja-vue.kiev.ua

C уважением, Ольга Валерьевна.