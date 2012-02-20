Эксклюзивный ДИЗАЙН для ВАШЕГО сайта!
Связывайтесь со мной ТОЛЬКО через:
скайп: ol-two
мейл: deja-vue(a)bk.ru
(так как на этом сайте не бываю)
Опыт работы в сфере веб-дизайна более 8-ми лет
Предлагаю услуги по созданию эксклюзивного дизайна, анимацию для Flash-банеров, игр и сайтов.
ССЫЛКИ НА МОИ РАБОТЫ:
http://www.2667771.ru/italia-td.ru
http://www.humandesign.kiev.ua/
http://www.robik.tv (дизайн + анимация)
http://simoron.kiev.ua (редизайн)
Подробное резюме Вы можете посмотреть на сайте www.deja-vue.kiev.ua
C уважением, Ольга Валерьевна.
Портфолио
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- УкрРеставрация117 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $25
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
нет рейтинга