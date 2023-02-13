ol-yevgenii

Frontend Developer: JavaScript | HTML | CSS
Frontend Developer
Всім привіт! Я фронтенд розробник з України, маю більше року досвіду, хочу надати свої послугу в якості фрілансера
Сфера діяльності:
Якісна та адаптивна верстка з анімаціями.
Динамічні веб-застосунки.
Технології:
- HTML5, CSS3, SCSS, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript, Axios, AJAX, GIT.
Відповідальність:
- готовий до роботи у будь який час
- завжди доводжу справу до кінця
- не порушую терміни
- завжди на зв'язку
Зв'язок:
e-mail: [email protected]
телеграм: @oliinyk94
телефон: +380951958877
GitHub - github.com/ol-yevgen