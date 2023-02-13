ol-yevgenii

Євгеній Олійник ol-yevgenii

 
29 летУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Frontend Developer: JavaScript | HTML | CSS

Frontend Developer

Всім привіт! Я фронтенд розробник з України, маю більше року досвіду, хочу надати свої послугу в якості фрілансера

Сфера діяльності:

  • Якісна та адаптивна верстка з анімаціями.

  • Динамічні веб-застосунки.

Технології:

- HTML5, CSS3, SCSS, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript, Axios, AJAX, GIT.

Відповідальність:

- готовий до роботи у будь який час
- завжди доводжу справу до кінця
- не порушую терміни
- завжди на зв'язку

Зв'язок:

GitHub - github.com/ol-yevgen

JavascriptHTMLCSSAjaxSCSS