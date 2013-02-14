ola-morozova

Инженер-сметчик с опытом работы в строительстве, владею АВК-5, 1С, AutoCAD

Образование высшее. Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, факультет промышленного и гражданского строительства, специальность - инженер-строитель (2001-2006 гг.).

С 2006 г. по настоящее время работаю инженером-сметчиком на строительном предприятии. В обязанности входит: работа с проектной документацией, составление коммерческих и тендерных предложений, дефектных актов, смет, актов выполненных работ. Работаю в AutoCAD, SCAD, 1C Бухгалтерия. Свободно владею компьютером.