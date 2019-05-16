Лучшее для ВАС!

Доброговремени суток! Предлагаю услуги графического дизайна: Меня зовут Ольга Морозова Опытработы - более 2 лет

Почему вам стоит работатьименно со мной?

1. Работа выполняет в срок. Если есть задержка, тоя предупреждаю ЗАРАНЕЕ.

2. Оповещаю каждый день по смс о том, на какойстадии находится работа, чтобы вы не беспокоились.

3. Анализирую топ 5 сайтов конкурентов иразрабатываю сценарий пользователя под ваш сайт.

4. Обладаю знаниями интернет маркетинга, дизайнаи постоянно развиваюсь в разных направлениях.

5. Ваш сайт будет полностью адаптивным, ссовременным дизайном, выделит вас среди конкурентов и будет приносить заявки.

Работаю через сейф или с предоплатойв 25%. Пост оплата и поэтапная оплата возможны только для постоянных заказчиков

и заказчиков с высоким рейтингом и хорошей репутацией.

Мои навыки:Дизайн сайтов и мобильныхприложенийОформление в социальныхсетяхДизайн web-баннеров, в том числеанимированныхВекторная графикаДизайн полиграфии.Разработка уникальногологотипа.Также занимаюсь неймингом SMM продвижениеМаркетинг Работаю с графическими программами:Adobe Photoshop, Figma, CorelDraw, AdobeIllustrator Adobe InDesign. Сотрудничая со мной, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

1. Стильный, не шаблонный дизайн.

2. Абсолютное соблюдение сроков.

3. Правки и дополнения в процессе работы.

4. Приемлемые цены и качественные работы.

5. Постоянную связь.