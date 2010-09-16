olavola

Ола Алекс olavola

 
47 летЭстония/Таллинн
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Солнечная девушка )))

Окончила Эстонскую Академию Искусств, г. Таллинн,

имею степень бакалавра оформительского искусства

Портфолио
Фотосъемка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1193
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#1298
3D-графика
нет отзывов
от $100
от 4 дней
#1627
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1704
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1820
Фирменный стиль
нет отзывов
от $250
от 7 дней
#2096
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2653
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#3984
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#4089
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