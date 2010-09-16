Солнечная девушка )))
Окончила Эстонскую Академию Искусств, г. Таллинн,
имею степень бакалавра оформительского искусства
Портфолио
- Детский сад "Ручеек"190 просмотров
- Коллаж135 просмотров
- Коллаж161 просмотр
- Rheinol Baltic Ltd.194 просмотра
- EE Kinnisvara Ltd.266 просмотров
- Вечеринка "Одноклассники" г.Таллинн Эстония339 просмотров
- Логотип конкурса "Премия Эстонского Дизайна 2006"130 просмотров
- ООО «Евротракт»193 просмотра
- Rheinol Baltic Ltd.396 просмотров
- Saimas Grupp Ltd.146 просмотров
Фотосъемка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1193
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#1298
3D-графика
нет отзывов
от $100
от 4 дней
#1627
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1704
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1820
Фирменный стиль
нет отзывов
от $250
от 7 дней
#2096
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2653
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#3984
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#4089