1. Фамилия: Воробьева /Скрябина/
2. Имя, отчество: Ольга Леонидовна
3. Дата рождения: 03.07.76
4. Национальность: русская
5. Контактный телефон: +356 79 777 111 (мобильный); (+356) 27 333 333 (домашний)
6. E-mail: [email protected]
7. Образование: высшее
Заведение: Уральский Государственный Педагогический Университет (УрГПУ), Екатеринбург
Факультет иностранных языков
Дата: 09 / 1994 - 06 / 1999
Полученная ученая степень или диплом: Диплом учителя иностранных языков (английский / немецкий)
Дипломная работа по теме: «Использование фразеологических единиц в современной английской публицистике»
8. Знание языков:
Язык Чтение Разговорная речь Письмо
Русский 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично)
Английский 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично)
Немецкий 5 (отлично) 2 (базовый уровень) 5 (отлично)
Латинский 5 (отлично) -- 5 (отлично)
9. Другие навыки:
• Опыт работы с электронными документами и оргтехникой
- Операционные системы MS DOS, Windows 95, Windows 98, Windows NT / 2000 / XP с русским и английским интерфейсом
- Электронная обработка текста с использованием программ MS Office с русским и английским интерфейсом, отличное владение машинописью
- Электронные таблицы MS Excel – Office
- Графика (CorelXara, AdobePhotoshop, Metacreations Painter, Microsoft PowerPoint, Macromedia Authorware, Micrografx Designer 7)
- Технология, основанная на использовании систем переводческой памяти (Trados, Wordfast)
- Веб-технология (Flash, Allaire HomeSite 4.5.1, FrontPage)
• Опытный пользователь Интернет
• Методология и организация процесса обучения, в том числе иностранным языкам
• Профессиональный перевод устный / письменный, теория перевода и процедуры, обучение
• Процедуры обеспечения качества
• Умение работать в условиях полного «аврала»
10. Наличие собственных технических средств:
• Мощный ноутбук и полностью оборудованное рабочее место
• Выделенная линия Интернет, доступность он-лайн 24x7
• Телефон / мобильный телефон
11. Особый опыт работы с западными странами:
февраль, 2003 - май, 2007, Москва, Россия
Перевод документации для Представительства AREVA в Москве, AREVA NP GmbH Германия, AREVA NP S.A.S.Франция
(По контракту с Framatome ANP GmbH, с 01.04.2006 AREVA NP GmbH, Корпоративное отделение “Маркетинг в странах Центральной/Восточной Европы”, Германия)
февраль, 2003 - май, 2007, Москва, Россия
Устный перевод во время переговоров между Framatome ANP / AREVA NP и ФГУП Концерн “Росэнергоатом” в рамках Программы Сотрудничества между ФГУП Концерн “Росэнергоатом” и AREVA NP
(По контракту с Framatome ANP GmbH, с 01.04.2006 AREVA NP GmbH, Корпоративное отделение “Маркетинг в странах Центральной/Восточной Европы”, Германия)
октябрь, 2005, Москва, Россия
Устный перевод во время переговоров между представителями Framatome ANP / AREVA NP, Атомтехнопрома и Концерна “Росэнергоатом” с целью модификации контракта
(В рамках работы в Представительстве AREVA, Москва)
сентябрь, 2004 – декабрь, 2005, Москва, Россия
Перевод контрактной документации и пакета документов для участия в тендере по каталитическим рекомбинаторам водорода, меморандумов и протоколов совещаний между представителями АО НПК “Эллирон”, ФГУП Концерн “Росэнергоатом” и Framatome ANP / AREVA NP
(В рамках работы в Представительстве AREVA, Москва)
октябрь, 2003, Москва, Россия
Перевод плакатов и участие в презентации офиса Представительства AREVA в Москве по время проведения выставки FranceTech в ЭКСПО Центре, Москва
(В рамках работы в Представительстве AREVA, Москва)
январь, 2003, Париж, Франция
Устный перевод на переговорах между представителями Framatome ANP, Париж, и ГИДРОПРЕСС, Подольск, по Программе модернизации блоков 5/6 АЭС Козлодуй
(В рамках работы в Представительстве AREVA, Москва)
октябрь, 2002, Москва, Россия
Устный перевод во время проведения семинара по финансированию между Концерном «Росэнергоатом» и представителями отделений Siemens, Западная Европа
(В рамках работы в Представительстве AREVA, Москва)
сентябрь, 2002 - октябрь, 2002, Обнинск, Россия
Перевод и верстка контрактной документации по проекту „Сотрудничество между ИАТЭ и Framatome ANP по программам квалификации, поддержки института и его инфраструктуры“
(В рамках работы в Представительстве AREVA, Москва)
июль, 2002 – октябрь, 2002, Обнинск, Россия
Перевод и верстка документации по Модульной системе обучения (MAS)Учебного Центра Framatome ANP
(В рамках работы в Представительстве AREVA, Москва)
май, 2002 – июнь, 2002, Обнинск, Россия
Обеспечение качества перевода русской версии документации по KKS
(По контракту с Framatome ANP GmbH, Германия)
май, 2002, Обнинск, Россия
Устный перевод на семинаре по управлению коммерческими предприятиями для менеджеров высшего звена (Richard Stockton College, Нью-Джерси, США)
(По контракту с Обнинским Институтом Атомной Энергетики, Россия)
март, 2002 – май, 2002, Обнинск, Россия
Перевод с немецкого на английский и верстка картотеки учебной документации по Teleperm XS для проведения курса обучения TXS
(По контракту с Framatome ANP GmbH, Германия)
октябрь, 2001 – сентябрь, 2004, Обнинск, Россия / Мюнхен, Германия
Перевод документации для русской версии системы DLS DictanceLearningSystem 5.5i и её последующих обновлений
(По контракту с Framatome ANP GmbH, Германия)
май – июнь, 2001, Оффенбах, Германия / Обнинск, Россия
Перевод руководства для курса обучения «Организация руководства в области технических услуг и исследований» (курс обучения, подзадача по проекту ТАСИС U2.02/97 SCRE1/№15, Научно-техническая поддержка безопасности эксплуатации АЭС для Энергоатома, Украина)
(По контракту с Framatome ANP GmbH, Германия)
май, 2001, Оффенбах-Мюнхен, Германия
Устный перевод и перевод документации руководства по курсу обучения «Эффективное управление в области оказания технических услуг и исследований» (семинар)
(По контракту с Framatome ANP GmbH, Германия)
апрель, 2001, Оффенбах, Германия
Перевод технической документации руководства по курсу «Расширение Системы обозначений KKS для Атомэнергопроекта» (курс обучения)
(По контракту с Framatome ANP GmbH, Германия)
август-октябрь, 2000, Оффенбах, Германия / Обнинск, Россия
Перевод немецкой/английской мультимедийной учебной базы данных для лекции компьютерного обучения TELEPERM XP OM 650, включая верстку и адаптацию к специфическим потребностям русской версии
(лекции компьютерного обучения)
(По контракту с Siemens AG, A&D PT44, Германия)
август-октябрь, 2000, Эрланген /Оффенбах, Германия
Устный перевод при проведении курсов обучения «Профилактический ремонт электрического оборудования» и «Тренажерный курс для парогазовых электростанций» для Северо-Восточной парогазовой электростанции, Санкт-Петербург;
Перевод технической документации парогазовой электростанции и руководства по обучению
(По контракту с Siemens Nuclear Power GmbH, Германия)
11. Стаж работы:
Дата: 02 / 2008 - по настоящее время
Место Москва, ул. Энгельса 75, строение 11
Тел.: (495) 101 0255
e-mail: [email protected]
Компания ITI Ltd.
(Компания является одним из лидеров в области разработки программного обеспечения, локализации и услуг по подготовке публикаций с использованием настольных редакционно-издательских систем на российском рынке)
Должность Внештатный переводчик
Описание должностных обязанностей
Перевод документации по проектам локализации программного обеспечения, включая проекты Microsoft
Дата: 09 / 2002 - 06 / 2007
Место 103031, Россия, Москва, ул. Петровка 15/13
Тел.: (495) 234 2829
Компания Представительство Холдинговой компании Комиссариата по атомной энергии AREVA (Франция), Москва
(Мировой лидер в области проектирования и строительства атомных электростанций и исследовательских реакторов, машиностроения, средств измерения и управления, модернизации, услуг по техническому обслуживанию и ремонту, производству компонентов и поставке ядерного оборудования и топлива)
Должность Ассистент-переводчик по международным проектам
Описание должностных обязанностей
Перевод, сопровождение, верстка и обеспечение качества технической документации
Перевод юридической документации:
• Контрактная документация и официальные бумаги, переписка по проекту, протоколы, отчеты и т.д.
• Документы для очистки тренажера от таможенных пошлин
• Нормативная документация Российской Федерации, необходимая для выполнения проектов
Техническая документация:
• Многоязычные пользовательские интерфейсы и библиотеки прикладного ПО
• Письменные и компьютерные презентации и рабочие материалы (контрактные, официальные, технические документы, описание продуктов/услуг)
• Технические и официальные документы для использования в бизнес-процессах (например, поддержка семинаров, сертификации, очистки от таможенных пошлин, приемочные испытания и т.д.)
• Двуязычная переписка по проекту, промежуточные и технические отчеты, процедуры по проекту и документы по системе качества
Устный перевод:
• октябрь, 2005 – устный перевод во время переговоров между представителями Framatome ANP / AREVA NP, Атомтехнопрома и Концерна «Росэнергоатом» с целью модификации контракта
• октябрь, 2003 – устный перевод во время выставки FranceTech в ЭКСПО Центре, Москва
• октябрь, 2003 – переговоры между Framatome ANP и Концерном „Росэнергоатом“, официальное открытие московского офиса AREVA
• январь, 2003 – переговоры между Framatome ANP, Париж, и ГИДРОПРЕСС, Подольск, по Программе модернизации блоков 5/6 АЭС Козлодуй, Болгария
• октябрь, 2002 – семинар по финансированию между «Росэнергоатомом» и представителями отделений Siemens, Западная Европа
Дата: 03 / 2000 - 08 / 2007
Место 249035, Россия, Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ленина, 133
Тел./факс: (48439) 63598
Компания Экспериментальный научно-исследовательский методический центр «Моделирующие системы»
(Компания специализируется в области прикладных Научно-Исследовательских и Опытно-Конструкторских Работ (НИОКР) для атомной энергетики и промышленности, а также иных высокотехнологичных производств)
Должность Переводчик
Описание должностных обязанностей
Перевод, верстка и обеспечение качества технической документации:
• Создание тренажеров: технические предложения, спецификации, руководства по человеко-машинному интерфейсу, руководства пользователя, руководства системного администратора и т.д.
• Документация по совершенствованию Тегеранского исследовательского реактора
• Лекции дистанционного обучения для парогазовых электростанций
Перевод юридической документации:
• Контракты на поставку тренажеров и методическое сопровождение
• Нормативные документы Российской Федерации, необходимые для выполнения проектов
Участие в создании веб-сайта компании:
• Перевод статей и обновление содержания
Устный перевод:
• июль, 2000 – декабрь, 2003 – устный перевод во время разного рода рабочих совещаний по проекту между руководством компании и участниками из Ирана, Швеции, Китая, Германии, Франции, Бельгии и т.д.
• июнь, 2000 – устный перевод при проведении курса обучения “Организация руководства в области технических услуг и исследований”, Обнинск, Россия
Дата: 08 / 1999 - 09 / 1999
Место Белоярская АЭС, Свердловская область, Россия
Компания Белоярская АЭС
Должность Переводчик
Описание должностных обязанностей
Услуги по устному переводу и переводу технической и контрактной документации во время приемочных испытаний тренажера BN600 на площадке для Siemens AG KWU, NDSU/NDSK:
• Предварительное приемочное испытание
• Окончательное приемочное испытание
Дата: 07 / 1999 - 08 / 1999
07 / 1998 - 08 / 1998
07 / 1997 - 08 / 1997
Место Белоярская АЭС, Свердловская область, Россия
Компания Белоярская АЭС
Должность Переводчик
Описание должностных обязанностей
Перевод технической документации:
• месячные отчеты о работе БАЭС,
• неразрушающий контроль материалов,
• уровнемеры натрия,
• вывод из эксплуатации атомных электростанций и меры по продлению ресурса реактора
Юридическая документация:
• контракты на поставку оборудования по проектам, финансируемым ТАСИС,
• очистка от таможенных пошлин,
• счета-фактуры,
• оформление документов для визовой поддержки,
• бизнес переписка и т.д.
Дата: 09 / 1998 - 06 / 1999
Место Заречный, Свердловская область, Россия
Компания Общеобразовательная средняя школа №3
Должность Учитель английского языка
Описание должностных обязанностей
Преподавание английского языка на трех разных уровнях обучения: начальный, средний и продвинутый.