Профессиональный перевод EN-RU, RU-EN, DE-RU.

1. Фамилия: Воробьева /Скрябина/

2. Имя, отчество: Ольга Леонидовна

3. Дата рождения: 03.07.76

4. Национальность: русская

5. Контактный телефон: +356 79 777 111 (мобильный); (+356) 27 333 333 (домашний)

6. E-mail: [email protected]

7. Образование: высшее

Заведение: Уральский Государственный Педагогический Университет (УрГПУ), Екатеринбург

Факультет иностранных языков

Дата: 09 / 1994 - 06 / 1999

Полученная ученая степень или диплом: Диплом учителя иностранных языков (английский / немецкий)

Дипломная работа по теме: «Использование фразеологических единиц в современной английской публицистике»

8. Знание языков:

Язык Чтение Разговорная речь Письмо

Русский 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично)

Английский 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично)

Немецкий 5 (отлично) 2 (базовый уровень) 5 (отлично)

Латинский 5 (отлично) -- 5 (отлично)

9. Другие навыки:

• Опыт работы с электронными документами и оргтехникой

- Операционные системы MS DOS, Windows 95, Windows 98, Windows NT / 2000 / XP с русским и английским интерфейсом

- Электронная обработка текста с использованием программ MS Office с русским и английским интерфейсом, отличное владение машинописью

- Электронные таблицы MS Excel – Office

- Графика (CorelXara, AdobePhotoshop, Metacreations Painter, Microsoft PowerPoint, Macromedia Authorware, Micrografx Designer 7)

- Технология, основанная на использовании систем переводческой памяти (Trados, Wordfast)

- Веб-технология (Flash, Allaire HomeSite 4.5.1, FrontPage)

• Опытный пользователь Интернет

• Методология и организация процесса обучения, в том числе иностранным языкам

• Профессиональный перевод устный / письменный, теория перевода и процедуры, обучение

• Процедуры обеспечения качества

• Умение работать в условиях полного «аврала»

10. Наличие собственных технических средств:

• Мощный ноутбук и полностью оборудованное рабочее место

• Выделенная линия Интернет, доступность он-лайн 24x7

• Телефон / мобильный телефон

11. Особый опыт работы с западными странами:

февраль, 2003 - май, 2007, Москва, Россия

Перевод документации для Представительства AREVA в Москве, AREVA NP GmbH Германия, AREVA NP S.A.S.Франция

(По контракту с Framatome ANP GmbH, с 01.04.2006 AREVA NP GmbH, Корпоративное отделение “Маркетинг в странах Центральной/Восточной Европы”, Германия)

февраль, 2003 - май, 2007, Москва, Россия

Устный перевод во время переговоров между Framatome ANP / AREVA NP и ФГУП Концерн “Росэнергоатом” в рамках Программы Сотрудничества между ФГУП Концерн “Росэнергоатом” и AREVA NP

(По контракту с Framatome ANP GmbH, с 01.04.2006 AREVA NP GmbH, Корпоративное отделение “Маркетинг в странах Центральной/Восточной Европы”, Германия)

октябрь, 2005, Москва, Россия

Устный перевод во время переговоров между представителями Framatome ANP / AREVA NP, Атомтехнопрома и Концерна “Росэнергоатом” с целью модификации контракта

(В рамках работы в Представительстве AREVA, Москва)

сентябрь, 2004 – декабрь, 2005, Москва, Россия

Перевод контрактной документации и пакета документов для участия в тендере по каталитическим рекомбинаторам водорода, меморандумов и протоколов совещаний между представителями АО НПК “Эллирон”, ФГУП Концерн “Росэнергоатом” и Framatome ANP / AREVA NP

(В рамках работы в Представительстве AREVA, Москва)

октябрь, 2003, Москва, Россия

Перевод плакатов и участие в презентации офиса Представительства AREVA в Москве по время проведения выставки FranceTech в ЭКСПО Центре, Москва

(В рамках работы в Представительстве AREVA, Москва)

январь, 2003, Париж, Франция

Устный перевод на переговорах между представителями Framatome ANP, Париж, и ГИДРОПРЕСС, Подольск, по Программе модернизации блоков 5/6 АЭС Козлодуй

(В рамках работы в Представительстве AREVA, Москва)

октябрь, 2002, Москва, Россия

Устный перевод во время проведения семинара по финансированию между Концерном «Росэнергоатом» и представителями отделений Siemens, Западная Европа

(В рамках работы в Представительстве AREVA, Москва)

сентябрь, 2002 - октябрь, 2002, Обнинск, Россия

Перевод и верстка контрактной документации по проекту „Сотрудничество между ИАТЭ и Framatome ANP по программам квалификации, поддержки института и его инфраструктуры“

(В рамках работы в Представительстве AREVA, Москва)

июль, 2002 – октябрь, 2002, Обнинск, Россия

Перевод и верстка документации по Модульной системе обучения (MAS)Учебного Центра Framatome ANP

(В рамках работы в Представительстве AREVA, Москва)

май, 2002 – июнь, 2002, Обнинск, Россия

Обеспечение качества перевода русской версии документации по KKS

(По контракту с Framatome ANP GmbH, Германия)

май, 2002, Обнинск, Россия

Устный перевод на семинаре по управлению коммерческими предприятиями для менеджеров высшего звена (Richard Stockton College, Нью-Джерси, США)

(По контракту с Обнинским Институтом Атомной Энергетики, Россия)

март, 2002 – май, 2002, Обнинск, Россия

Перевод с немецкого на английский и верстка картотеки учебной документации по Teleperm XS для проведения курса обучения TXS

(По контракту с Framatome ANP GmbH, Германия)

октябрь, 2001 – сентябрь, 2004, Обнинск, Россия / Мюнхен, Германия

Перевод документации для русской версии системы DLS DictanceLearningSystem 5.5i и её последующих обновлений

(По контракту с Framatome ANP GmbH, Германия)

май – июнь, 2001, Оффенбах, Германия / Обнинск, Россия

Перевод руководства для курса обучения «Организация руководства в области технических услуг и исследований» (курс обучения, подзадача по проекту ТАСИС U2.02/97 SCRE1/№15, Научно-техническая поддержка безопасности эксплуатации АЭС для Энергоатома, Украина)

(По контракту с Framatome ANP GmbH, Германия)

май, 2001, Оффенбах-Мюнхен, Германия

Устный перевод и перевод документации руководства по курсу обучения «Эффективное управление в области оказания технических услуг и исследований» (семинар)

(По контракту с Framatome ANP GmbH, Германия)

апрель, 2001, Оффенбах, Германия

Перевод технической документации руководства по курсу «Расширение Системы обозначений KKS для Атомэнергопроекта» (курс обучения)

(По контракту с Framatome ANP GmbH, Германия)

август-октябрь, 2000, Оффенбах, Германия / Обнинск, Россия

Перевод немецкой/английской мультимедийной учебной базы данных для лекции компьютерного обучения TELEPERM XP OM 650, включая верстку и адаптацию к специфическим потребностям русской версии

(лекции компьютерного обучения)

(По контракту с Siemens AG, A&D PT44, Германия)

август-октябрь, 2000, Эрланген /Оффенбах, Германия

Устный перевод при проведении курсов обучения «Профилактический ремонт электрического оборудования» и «Тренажерный курс для парогазовых электростанций» для Северо-Восточной парогазовой электростанции, Санкт-Петербург;

Перевод технической документации парогазовой электростанции и руководства по обучению

(По контракту с Siemens Nuclear Power GmbH, Германия)

11. Стаж работы:

Дата: 02 / 2008 - по настоящее время

Место Москва, ул. Энгельса 75, строение 11

Тел.: (495) 101 0255

e-mail: [email protected]

Компания ITI Ltd.

(Компания является одним из лидеров в области разработки программного обеспечения, локализации и услуг по подготовке публикаций с использованием настольных редакционно-издательских систем на российском рынке)

Должность Внештатный переводчик

Описание должностных обязанностей

Перевод документации по проектам локализации программного обеспечения, включая проекты Microsoft

Дата: 09 / 2002 - 06 / 2007

Место 103031, Россия, Москва, ул. Петровка 15/13

Тел.: (495) 234 2829

Компания Представительство Холдинговой компании Комиссариата по атомной энергии AREVA (Франция), Москва

(Мировой лидер в области проектирования и строительства атомных электростанций и исследовательских реакторов, машиностроения, средств измерения и управления, модернизации, услуг по техническому обслуживанию и ремонту, производству компонентов и поставке ядерного оборудования и топлива)

Должность Ассистент-переводчик по международным проектам

Описание должностных обязанностей

Перевод, сопровождение, верстка и обеспечение качества технической документации

Перевод юридической документации:

• Контрактная документация и официальные бумаги, переписка по проекту, протоколы, отчеты и т.д.

• Документы для очистки тренажера от таможенных пошлин

• Нормативная документация Российской Федерации, необходимая для выполнения проектов

Техническая документация:

• Многоязычные пользовательские интерфейсы и библиотеки прикладного ПО

• Письменные и компьютерные презентации и рабочие материалы (контрактные, официальные, технические документы, описание продуктов/услуг)

• Технические и официальные документы для использования в бизнес-процессах (например, поддержка семинаров, сертификации, очистки от таможенных пошлин, приемочные испытания и т.д.)

• Двуязычная переписка по проекту, промежуточные и технические отчеты, процедуры по проекту и документы по системе качества

Устный перевод:

• октябрь, 2005 – устный перевод во время переговоров между представителями Framatome ANP / AREVA NP, Атомтехнопрома и Концерна «Росэнергоатом» с целью модификации контракта

• октябрь, 2003 – устный перевод во время выставки FranceTech в ЭКСПО Центре, Москва

• октябрь, 2003 – переговоры между Framatome ANP и Концерном „Росэнергоатом“, официальное открытие московского офиса AREVA

• январь, 2003 – переговоры между Framatome ANP, Париж, и ГИДРОПРЕСС, Подольск, по Программе модернизации блоков 5/6 АЭС Козлодуй, Болгария

• октябрь, 2002 – семинар по финансированию между «Росэнергоатомом» и представителями отделений Siemens, Западная Европа

Дата: 03 / 2000 - 08 / 2007

Место 249035, Россия, Калужская обл., г.Обнинск, пр. Ленина, 133

Тел./факс: (48439) 63598

Компания Экспериментальный научно-исследовательский методический центр «Моделирующие системы»

(Компания специализируется в области прикладных Научно-Исследовательских и Опытно-Конструкторских Работ (НИОКР) для атомной энергетики и промышленности, а также иных высокотехнологичных производств)

Должность Переводчик

Описание должностных обязанностей

Перевод, верстка и обеспечение качества технической документации:

• Создание тренажеров: технические предложения, спецификации, руководства по человеко-машинному интерфейсу, руководства пользователя, руководства системного администратора и т.д.

• Документация по совершенствованию Тегеранского исследовательского реактора

• Лекции дистанционного обучения для парогазовых электростанций

Перевод юридической документации:

• Контракты на поставку тренажеров и методическое сопровождение

• Нормативные документы Российской Федерации, необходимые для выполнения проектов

Участие в создании веб-сайта компании:

• Перевод статей и обновление содержания

Устный перевод:

• июль, 2000 – декабрь, 2003 – устный перевод во время разного рода рабочих совещаний по проекту между руководством компании и участниками из Ирана, Швеции, Китая, Германии, Франции, Бельгии и т.д.

• июнь, 2000 – устный перевод при проведении курса обучения “Организация руководства в области технических услуг и исследований”, Обнинск, Россия

Дата: 08 / 1999 - 09 / 1999

Место Белоярская АЭС, Свердловская область, Россия

Компания Белоярская АЭС

Должность Переводчик

Описание должностных обязанностей

Услуги по устному переводу и переводу технической и контрактной документации во время приемочных испытаний тренажера BN600 на площадке для Siemens AG KWU, NDSU/NDSK:

• Предварительное приемочное испытание

• Окончательное приемочное испытание

Дата: 07 / 1999 - 08 / 1999

07 / 1998 - 08 / 1998

07 / 1997 - 08 / 1997

Место Белоярская АЭС, Свердловская область, Россия

Компания Белоярская АЭС

Должность Переводчик

Описание должностных обязанностей

Перевод технической документации:

• месячные отчеты о работе БАЭС,

• неразрушающий контроль материалов,

• уровнемеры натрия,

• вывод из эксплуатации атомных электростанций и меры по продлению ресурса реактора

Юридическая документация:

• контракты на поставку оборудования по проектам, финансируемым ТАСИС,

• очистка от таможенных пошлин,

• счета-фактуры,

• оформление документов для визовой поддержки,

• бизнес переписка и т.д.

Дата: 09 / 1998 - 06 / 1999

Место Заречный, Свердловская область, Россия

Компания Общеобразовательная средняя школа №3

Должность Учитель английского языка

Описание должностных обязанностей

Преподавание английского языка на трех разных уровнях обучения: начальный, средний и продвинутый.