oldclubber

Денис oldclubber

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Улучшить звук видеоурока. Для спец-ов Camtasia
Денис качественно выполнил задание. Ему удалось без переозвучки подавить все шумы и посторонние звуки в файле. При этом сам голос затронут не был.