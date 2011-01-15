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Денис
oldclubber
oldclubber
40 лет
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Александр
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
129 отзывов
(-1)
$15
10 баллов
14 лет назад
Улучшить звук видеоурока. Для спец-ов Camtasia
Денис качественно выполнил задание. Ему удалось без переозвучки подавить все шумы и посторонние звуки в файле. При этом сам голос затронут не был.
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Отзывы заказчиков
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