Угрюмый тип скверной наружности

34 года, образование неоконченное высшее (Украинская академия печати, 4-й курс, заочное отделение). С 1995 года начал работать в полиграфии.

Первое место работы – "Издательство УГМТУ" (г.Николаев), верстка научной литературы, дизайн обложек. 2000-2005 г. – издательство "Атолл", 2005-2006 – "Издательство Ирины Гудым". Всего и не упомнишь ;)

В настоящее время занимаюсь фрилансом, а также сотрудничаю с рядом газет и журналов местного значения...

Свободно работаю со связкой InDesign-Illustrator-Photoshop и некоторыми другими пакетами