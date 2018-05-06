Привет всем. пишите сумму своюCMS WordpressНеобходимо создать форму заказа фото онлайн по следующему тз: В приложении - схематическое изображение формы заказа. Сначала выбираем метод печати (в зависимости от него подтягиваются характеристики материал и формат): - Форматная - Широкоформатная - Печать ...