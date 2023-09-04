oleanistor

Веб-дизайнер

Приветствую! Меня зовут Ольга, и я уже более трех лет успешно работаю в сфере фриланса. Моя цель - создавать креативные и конверсионные решения для вашего бизнеса.

Мой опыт включает в себя разработку сайтов с использованием различных инструментов и платформ, таких как Figma, Tilda, WordPress (включая Woocommerce) и блоки на основе Impreza и Elementor. Я специализируюсь на создании сайтов, которые не только привлекательны визуально, но и максимально эффективны в привлечении клиентов и конвертации посетителей в покупателей.

Кроме того, я могу помочь вам с созданием креативных баннеров, визуальным оформлением социальных сетей и интеграцией с такими инструментами, как GetCourse, AmoCRM, Albato и Make.com. Мой подход основан на комбинировании моего профессионального опыта и креативного мышления, чтобы достичь лучших результатов для вас и вашего бизнеса.

Я готова к сотрудничеству и готова помочь вам в реализации ваших проектов. Свяжитесь со мной, и мы вместе сделаем ваш бизнес более успешным и привлекательным для вашей аудитории.

Благодарю за ваш интерес, и я с нетерпением жду возможности работать с вами!