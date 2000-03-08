Лянзбург Ольга Владимировна
19.12.1975
Москва
+7 (495) 5857250
кандидат филологических наук, 10.02.04 «Германские языки»
Цель Письменный переводчик (с английского на русский, с русского на английский).
Удаленная работа, работа по гибкому графику
Программы: Trados 6 FREELANCE, Prompt
Имеется быстрый Интернет.
Объем работы за неделю: 30 стр.
Желаемая оплата: 200/180 р. рус. – англ/ англ. –рус., но может обсуждаться, в зависимости от сложности перевода
Образование 1993-1999 Томский государственный университет. Томск
Факультет: филологический, романо-германское отделение. Специальность: Филолог (специализация: романо-германская филология).
1999-2002 Московский педагогический государственный университет. Подготовка диссертации на каф. грамматики английского языка.
2000-2001 Государственные курсы при Министерстве образования Российской Федерации (немецкий язык)
2 июня 2003 – кандидат филологических наук, дисс.совет Д 212.154.16 при МПГУ.
25 марта 2005 – ЦНТИ «Прогресс» (СПб)- курс повышения квалификации специалистов по теме «Теория и практика перевода»
(специальность «Перевод и переводоведение»). Сертификат.
01.10.06 - 01.07.07 МГУ имени М.В Ломоносова. Высшая школа перевода. специальность"Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации". Диплом о дополнительном к высшему образовании.
Опыт работы Основные места работы (с записью в трудовой книжке):
06.03.08 - 31.09.08
ООО ЛБЛ Полиграф Сервис.
Тренинг менеджер. Преводчик.
01.09.06-по наст. вр.
Московский городской педагогический унивеситет.
Доцент кафедры германской филологии.
01.09.04- 01.09.06
Московский государственный открытый педагогический университет им М.А. Шолохова
Заведующий кафедрой перевода и переводоведения (01.12.04 – 30.06.06)
Зам. декана по научной работе (01.09.04-01.12.04)
Преподаватель лингвистических дисциплин: ПК английского языка (I,II курсы), древние языки и культуры, введение в теорию МКК,
лексикология англ. яз., история англ. яз. и введение в спецфилологию, ПК перевода,
факультативы: методы лингвистического анализа.
14.01.04-01.08.04
Столичный гуманитарный институт
Преподаватель лингвистических дисциплин: Практикум по КРО (английский язык, IV курс), подоготовительные курсы, история английского
языка, введение в германскую филологию; подготовка программ по дисциплинам ОПД.
01.08.03 –14.01.04
Московский экономико-лингвистический институт
Заместитель декана по учебной работе факультета иностранных языков.
Преподаватель лингвистических дисциплин: лексикология английского языка, история английского языка, введение в германскую филологию,
латинский язык.
Автор восьми научных публикаций.
4.08.02-1.03.03
Институт языков и культур имени Льва Толстого
Начальник учебного отдела
Составление учебных планов, графиков учебного процесса, расписания, организация учебного процесса в институте.
1.03.03.-30.07.03
Методист учебного отдела
Подготовка учебных планов и программ к государственной аттестации.
4.08.02-30.07.03
Преподаватель английского языка и лингвистических дисциплин: лексикология английского языка, история английского языка.
8.03.00 – 03.11.00
ООО «Электронные книги», Москва
Переводчик, редактор электронных текстов в Internet
Последовательный перевод на переговорах (английский язык).
Составление бизнес - документации на английском языке.
Опыт секретарской работы: оргтехника, мини-АТС.
Составление текстов для сайта на английском языке
(биографии, аннотации, описания). Поиск информации в Internet.
Корректура текстов на английском в сайте.
Работа по контракту:
01.09.04 - 30.06.05 - КИУЭС, г. Королев (МО) Преподаватель английского языка.
17.10.04 - 30.12.06 - Институт английского языка (Москва). Преподаватель английского языка и лингвистических дисциплин.
26.10.04 - 01.03.05 - НОУ "Центр лингвистического образования "Вавилон". Преподаватель английского языка. 02.10.06 - 01.09.07 – НОУ
"Ай Пи Ти". Преподаватель английского языка.
01.10.07 - по наст. вр. - курсы англ .яз. "Шестое чувство". Преподаватель английского языка.
Компьютер Продвинутый пользователь (Word, Internet, Excel, Photo-shop, Fine-rider, e-mail, fax, FineReader).
Текстовый редактор - Microsoft Word.
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