Переводчик английский язык

Лянзбург Ольга Владимировна

19.12.1975

Москва

+7 (495) 5857250

[email protected]

кандидат филологических наук, 10.02.04 «Германские языки»

Цель Письменный переводчик (с английского на русский, с русского на английский).

Удаленная работа, работа по гибкому графику

Программы: Trados 6 FREELANCE, Prompt

Имеется быстрый Интернет.

Объем работы за неделю: 30 стр.

Желаемая оплата: 200/180 р. рус. – англ/ англ. –рус., но может обсуждаться, в зависимости от сложности перевода

Образование 1993-1999 Томский государственный университет. Томск

Факультет: филологический, романо-германское отделение. Специальность: Филолог (специализация: романо-германская филология).

1999-2002 Московский педагогический государственный университет. Подготовка диссертации на каф. грамматики английского языка.

2000-2001 Государственные курсы при Министерстве образования Российской Федерации (немецкий язык)

2 июня 2003 – кандидат филологических наук, дисс.совет Д 212.154.16 при МПГУ.

25 марта 2005 – ЦНТИ «Прогресс» (СПб)- курс повышения квалификации специалистов по теме «Теория и практика перевода»

(специальность «Перевод и переводоведение»). Сертификат.

01.10.06 - 01.07.07 МГУ имени М.В Ломоносова. Высшая школа перевода. специальность"Переводчик в сфере профессиональной

коммуникации". Диплом о дополнительном к высшему образовании.

Опыт работы Основные места работы (с записью в трудовой книжке):

06.03.08 - 31.09.08

ООО ЛБЛ Полиграф Сервис.

Тренинг менеджер. Преводчик.

01.09.06-по наст. вр.

Московский городской педагогический унивеситет.

Доцент кафедры германской филологии.

01.09.04- 01.09.06

Московский государственный открытый педагогический университет им М.А. Шолохова

Заведующий кафедрой перевода и переводоведения (01.12.04 – 30.06.06)

Зам. декана по научной работе (01.09.04-01.12.04)

Преподаватель лингвистических дисциплин: ПК английского языка (I,II курсы), древние языки и культуры, введение в теорию МКК,

лексикология англ. яз., история англ. яз. и введение в спецфилологию, ПК перевода,

факультативы: методы лингвистического анализа.

14.01.04-01.08.04

Столичный гуманитарный институт

Преподаватель лингвистических дисциплин: Практикум по КРО (английский язык, IV курс), подоготовительные курсы, история английского

языка, введение в германскую филологию; подготовка программ по дисциплинам ОПД.

01.08.03 –14.01.04

Московский экономико-лингвистический институт

Заместитель декана по учебной работе факультета иностранных языков.

Преподаватель лингвистических дисциплин: лексикология английского языка, история английского языка, введение в германскую филологию,

латинский язык.

Автор восьми научных публикаций.

4.08.02-1.03.03

Институт языков и культур имени Льва Толстого

Начальник учебного отдела

Составление учебных планов, графиков учебного процесса, расписания, организация учебного процесса в институте.

1.03.03.-30.07.03

Методист учебного отдела

Подготовка учебных планов и программ к государственной аттестации.

4.08.02-30.07.03

Преподаватель английского языка и лингвистических дисциплин: лексикология английского языка, история английского языка.

8.03.00 – 03.11.00

ООО «Электронные книги», Москва

Переводчик, редактор электронных текстов в Internet

Последовательный перевод на переговорах (английский язык).

Составление бизнес - документации на английском языке.

Опыт секретарской работы: оргтехника, мини-АТС.

Составление текстов для сайта на английском языке

(биографии, аннотации, описания). Поиск информации в Internet.

Корректура текстов на английском в сайте.

Работа по контракту:

01.09.04 - 30.06.05 - КИУЭС, г. Королев (МО) Преподаватель английского языка.

17.10.04 - 30.12.06 - Институт английского языка (Москва). Преподаватель английского языка и лингвистических дисциплин.

26.10.04 - 01.03.05 - НОУ "Центр лингвистического образования "Вавилон". Преподаватель английского языка. 02.10.06 - 01.09.07 – НОУ

"Ай Пи Ти". Преподаватель английского языка.

01.10.07 - по наст. вр. - курсы англ .яз. "Шестое чувство". Преподаватель английского языка.

Компьютер Продвинутый пользователь (Word, Internet, Excel, Photo-shop, Fine-rider, e-mail, fax, FineReader).

Текстовый редактор - Microsoft Word.