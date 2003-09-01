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Сидорова Ольга Николаевна

Адрес Люберцы

Телефон 89166332915

E-mail [email protected]

Дата рождения 16/04/1986

Семейное положение замужем

Предполагаемая позиция

IT технологии и все что связано с компьютером и интернетом.

Образование Высшее

09.2003-07.2008

Международный университет природы, общества и человека «Дубна», филиал Котельники, очное отделение

Кафедра: информатика и вычислительная техника

Квалификация: Инженер программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Область профессиональной деятельности: Создание, применение, адаптация и сопровождение программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы)

Владение иностранными языками

Английский язык: технический, чтение, перевод, могу объясниться

Знания и опыт

Уверенный пользователь ПК, владею навыками программирования по созданию БД (Access).

Программное обеспечение: Microsoft Office, Microsoft Office Visio,WinHelp,HelpManual, CorelDraw. AutoCAD, Adobe Reader, Fine Reader, Nero, Outlook Express, Internet Explorer (все остальные браузеры, настройка под пользователя), установка/удаление Windows, форматирование, дефрагментация.