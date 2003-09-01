Сидорова Ольга Николаевна
Адрес Люберцы
Телефон 89166332915
E-mail [email protected]
Дата рождения 16/04/1986
Семейное положение замужем
Предполагаемая позиция
IT технологии и все что связано с компьютером и интернетом.
Образование Высшее
09.2003-07.2008
Международный университет природы, общества и человека «Дубна», филиал Котельники, очное отделение
Кафедра: информатика и вычислительная техника
Квалификация: Инженер программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем
Область профессиональной деятельности: Создание, применение, адаптация и сопровождение программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы)
Владение иностранными языками
Английский язык: технический, чтение, перевод, могу объясниться
Знания и опыт
Уверенный пользователь ПК, владею навыками программирования по созданию БД (Access).
Программное обеспечение: Microsoft Office, Microsoft Office Visio,WinHelp,HelpManual, CorelDraw. AutoCAD, Adobe Reader, Fine Reader, Nero, Outlook Express, Internet Explorer (все остальные браузеры, настройка под пользователя), установка/удаление Windows, форматирование, дефрагментация.