oleg-kanygin

РЕЗЮМЕ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ "
Каныгин Олег Вячеславович
Руководитель группы торговых представителей
E-mail [email protected]
Тел. 8 (903) 107 61 73 (моб.) c 9.00до 21.00
Проживание Россия
Дом. адрес Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 12, кв. 189
Дата рождения: 09.05.1967
Дата последнего изменения резюме 08.07.2010
Ожидаемый уровень месячного дохода 2500 USD
Переезд возможен
ОБРАЗОВАНИЕ
основное
1989 – РВВКИУ РВ, г. Ростов на Дону, инженер электрик по управлению летательными аппаратами-диплом
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
10.2001 ООО» Гарантируем», г. Москва
Торговый агент
Поиск клиентов, продажа товара, заключение договоров.
05.2003 ООО "Дирол"
торговый представитель
Отвечал за выполнение задач по продажам и дистрибьюции продукции компании на территории через управление командой торговых агентов. Поиск клиентов, презентация товара, распространение прайс-листов, заключение договоров.
В течение 3х месяцев наработал базу постоянных клиентов порядка 60 розничных магазинов, установлено более 90 кубов
05.2005 ООО «Дирол Кэдбери»
Руководитель группы торговых представителей
Отвечаю за выполнение задач по продажам и дистрибьюции продукции компании на территории через управление командой торговых представителей. Поддерживаю и развиваю систему продаж на вверенной территории с помощью эффективного управления и полевого тренинга. В подчинении торговый представитель работающий с локальным КА (78 супермаркетов). 100% выполнение планов и задач в течение года.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гражданство:
Россия
Разрешение на работу в странах:
Россия
Языки
Русский:
Белорусский:
английский: базовые знания
Ключевые навыки:
Ответственный, целеустремленный, легко обучаемый, коммуникабельный, стрессоустойчевый, легко налаживаю контакт с клиентами.