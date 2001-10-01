oleg-kanygin

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РЕЗЮМЕ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ "

Каныгин Олег Вячеславович

Руководитель группы торговых представителей

E-mail [email protected]

Тел. 8 (903) 107 61 73 (моб.) c 9.00до 21.00

Проживание Россия

Дом. адрес Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 12, кв. 189

Дата рождения: 09.05.1967

Дата последнего изменения резюме 08.07.2010

Ожидаемый уровень месячного дохода 2500 USD

Переезд возможен

ОБРАЗОВАНИЕ

основное

1989 – РВВКИУ РВ, г. Ростов на Дону, инженер электрик по управлению летательными аппаратами-диплом

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

10.2001 ООО» Гарантируем», г. Москва

Торговый агент

Поиск клиентов, продажа товара, заключение договоров.

05.2003 ООО "Дирол"

торговый представитель

Отвечал за выполнение задач по продажам и дистрибьюции продукции компании на территории через управление командой торговых агентов. Поиск клиентов, презентация товара, распространение прайс-листов, заключение договоров.

В течение 3х месяцев наработал базу постоянных клиентов порядка 60 розничных магазинов, установлено более 90 кубов

05.2005 ООО «Дирол Кэдбери»

Руководитель группы торговых представителей

Отвечаю за выполнение задач по продажам и дистрибьюции продукции компании на территории через управление командой торговых представителей. Поддерживаю и развиваю систему продаж на вверенной территории с помощью эффективного управления и полевого тренинга. В подчинении торговый представитель работающий с локальным КА (78 супермаркетов). 100% выполнение планов и задач в течение года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гражданство:

Россия

Разрешение на работу в странах:

Россия

Языки

Русский:

Белорусский:

английский: базовые знания

Ключевые навыки:

Ответственный, целеустремленный, легко обучаемый, коммуникабельный, стрессоустойчевый, легко налаживаю контакт с клиентами.