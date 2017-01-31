oleg-pc

Олег Пономарёв oleg-pc

 
34 годаРоссия/Пермь
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка сайтов HTML, CSS

Кроссбраузерная, адаптивная верстка сайтов.

  • Оценка часа работы: 250 руб.
  • Стоимость работ от 1500 руб.
  • Срок выполнения проекта: от 8 часов
Контакты:

e-mail: [email protected]

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLCSS
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Отзывы заказчиков
guest_1482680754575
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
9 баллов
7 лет назад
Установить модуль выгрузки в xls с сайта на opencart
Все было сделано оперативно и качественно!
Все прошло нормально
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