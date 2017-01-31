Верстка сайтов HTML, CSS
Кроссбраузерная, адаптивная верстка сайтов.
- Оценка часа работы: 250 руб.
- Стоимость работ от 1500 руб.
- Срок выполнения проекта: от 8 часов
e-mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
7 лет назад
Все было сделано оперативно и качественно!
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Все прошло нормально