oleg-predator

Олег Ильяшенко oleg-predator

 
33 годаУкраина/Чернигов
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
davydov2010
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Нужен сайт
Работа была выполнена качественно и в срок. Присутствует здоровая доля оптимизма и способность решать поставленные вопросы. Впечатление от совместной работы очень положительное.
Отличный работодатель. Объясняет понятно что он хочет, все недочеты расписывает по пунктиках, очень удобно . Рассчитался моментально, так что могу сказать что у него только плюсы))) Всем советую!!!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $40
от 3 дней
#294
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $40
от 3 дней
#1957