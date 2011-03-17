Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
13 лет назад
Работа была выполнена качественно и в срок. Присутствует здоровая доля оптимизма и способность решать поставленные вопросы. Впечатление от совместной работы очень положительное.
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Объясняет понятно что он хочет, все недочеты расписывает по пунктиках, очень удобно . Рассчитался моментально, так что могу сказать что у него только плюсы))) Всем советую!!!
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $40
от 3 дней
#294
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $40
от 3 дней
#1957