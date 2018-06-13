SEO-специалист | Продвижение/оптимизация сайтов | Телеграмм | Интернет-маркетинг. SEO-optimizator | Websites | Telegram | Internet-marketing

Здравствуйте!

Меня зовут Олег и я являюсь SEO-специалистом. Есть опыт в проверке аудитами, составлении семантического ядра, составлении мета-тегов, подготовке ТЗ для программистов и копирайтеров. Занимаюсь продвижением Telegram-каналов. Есть начальные знания HTML5, CSS3, PHP, Яндекс.Директ. Также, есть опыт работы контент-менеджером на таких CMS, как Data Life Engine и Wordpress, 1С-Битрикс, опыт развертывания и настройки интернет-магазина на 1С-Битрикс. Имеются сертификаты "1С-Битрикс: Управление сайтом".