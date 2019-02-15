В телеграмме есть опция транслировать местоположение. мне хотелось бы сделать, чтобы была возможность сохранять путь человека на карте. то есть карта а поверх нее наложен путь. можно в виде картинки. Это нужно для контроля расклейщиков объявлений У меня ...
- Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт2 года назад
В телеграмме есть опция транслировать местоположение. мне очень хотелось бы сделать, чтобы была возможность сохранять путь человека на карте. то есть карта а поверх нее наложен путь. можно в виде картинки. Возможно реализовать как то другим ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт2 года назад
[url=http://1servisniy.ru/]http://1servisniy.ru/[/url] отверстать сайт 1)КРАТКИЙ СПИСОК ПОПУЛЯРНЫХ УСЛУГ сделать текстовым, расширить список 2)сделать кликабельными сертификаты, увеличить их количество 3)сделать слайдшоу на главной фотографии 4)поменять ссылки в шапке и футереHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать локальную копию сайта ситилинк. Сменить цветовую гамму с оранжевого на синий цвет, заменить логотип (он есть). Сделать скрипт (ну или предложите реализацию) чтобы в локальной копии сайта, цена на каждый товар была выше ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт4 года назад
на сайте перестала работать форма обратной связи. требуется починить сайт www.ремонткомпьютеровволжский.рфВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
настройка рекламной кампании для сайта ремонткомпьютеровволжский.рф на моем аккаунте. охват: г. Волгоград и г. Волжский (волгоградская область) цель - цена заявки чтобы не превышала 300 рублей.Контекстная реклама46 заявокЗакрыт5 лет назад
скопировать лендинг https://tendercapital.ru/ на мой домен, чтобы визуально был 1 в 1Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад