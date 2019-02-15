oleg436

Олег Дубовой oleg436

 
31 годРоссия/Волжский
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать бота для телеграмма

    В телеграмме есть опция транслировать местоположение. мне хотелось бы сделать, чтобы была возможность сохранять путь человека на карте. то есть карта а поверх нее наложен путь. можно в виде картинки. Это нужно для контроля расклейщиков объявлений У меня ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать бота для телеграмма

    В телеграмме есть опция транслировать местоположение. мне очень хотелось бы сделать, чтобы была возможность сохранять путь человека на карте. то есть карта а поверх нее наложен путь. можно в виде картинки. Возможно реализовать как то другим ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Отверстать сайт

    [url=http://1servisniy.ru/]http://1servisniy.ru/[/url] отверстать сайт 1)КРАТКИЙ СПИСОК ПОПУЛЯРНЫХ УСЛУГ сделать текстовым, расширить список 2)сделать кликабельными сертификаты, увеличить их количество 3)сделать слайдшоу на главной фотографии 4)поменять ссылки в шапке и футере

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужно сделать локальную копию сайта ситилинк.

    Нужно сделать локальную копию сайта ситилинк. Сменить цветовую гамму с оранжевого на синий цвет, заменить логотип (он есть). Сделать скрипт (ну или предложите реализацию) чтобы в локальной копии сайта, цена на каждый товар была выше ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка яндекс директа

    настройка рекламной кампании для сайта ремонткомпьютеровволжский.рф на моем аккаунте. охват: г. Волгоград и г. Волжский (волгоградская область) цель - цена заявки чтобы не превышала 300 рублей.

    Рекламная кампания
    Контекстная реклама46 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
mrarnod
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$3
10 баллов
4 года назад
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Понравилось работать с Олегом. Четкое ТЗ. На все вопросы отвечает быстро и понятно. Быстрая оплата. Рекомендую для сотрудничества!
Большое спасибо Андрею за помощь в верстке сайта "первыйсервисный.рф" и 1servisniy.ru За время работы Андрей показал себя как ответственный, знающий специалист, внимательно меня слушал и делал как было нужно. Качество работы многократно превысило стоимость, я даже удивлен что данную работу возможно сделать так дешево. Больше всего порадовало что Андрей не просил предоплат, а сначала все сделал, потом по результату уже оплатили. Если нужен знающий специалист за адекватные деньги - обращайтесь, РЕКОМЕНДУЮ
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XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$20
10 баллов
5 лет назад
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Очень рад. Оплату получил быстро! всем рекомендую !
Рекомендую!! помог скопировать сайт! все устроило, большое спасибо! обращайтесь - не пожалеете!!
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