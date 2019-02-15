В телеграмме есть опция транслировать местоположение. мне хотелось бы сделать, чтобы была возможность сохранять путь человека на карте. то есть карта а поверх нее наложен путь. можно в виде картинки. Это нужно для контроля расклейщиков объявлений У меня ...