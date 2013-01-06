Графический дизайн и верстка полиграфической продукции: буклеты, открытки, многостраничные издания, газеты и журналы. Разработка фирменного стиля компании, бренд-бук.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Титул брошюры351 просмотр
- Имиджевый буклет, разворот766 просмотров
- Каталог, обложка362 просмотра
- Эскиз обложки корпоративного журнала382 просмотра
- Обложка книги304 просмотра
- Квартальный календарь367 просмотров
- Календарь квартальный414 просмотров
- Без названия324 просмотра
- Разворот корпоративной открытки305 просмотров
- Буклет, облохжка371 просмотр
- Разворот буклета #3384 просмотра
- Разворот буклета #2389 просмотров