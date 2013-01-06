oleg_bm

Oleg oleg_bm

 
54 года
19 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Графический дизайн и верстка полиграфической продукции: буклеты, открытки, многостраничные издания, газеты и журналы. Разработка фирменного стиля компании, бренд-бук.

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