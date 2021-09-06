oleg_melnichenko

Олег Мельниченко oleg_melnichenko

 
39 летУкраина/Мариуполь
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Инженер-конструктор, 3D моделирование, рендеринг, проектирование корпусной мебели

Опыт работы:

2009-2021

  • Инженер-конструктор в проектно-конструкторском отделе
Навыки

  • проектирование сварных металлоконструкций, механического оборудования. Программы: Компас 3D, Solid Edge (аналог SolidWorks)
  • Проектирование корпусной мебели. Программы: Базис Мебельщик
  • 3D моделирование и рендеринг. Программы: Компас 3D, Solid Edge и KeyShot
Личные качества:

  • Ответственность за выполняемую работу. Постоянно на обратной связи.
  • Поддержка клиента на протяжении всего цикла выполнения задачи, а также консультирование после выполнения задачи
  • Перфекционизм – любую задачу пытаюсь довести до совершенства
  • Коммуникабельность и легкость в общении
О себе:

Мои главные увлечения - проектирование корпусной мебели и сборка по собственным чертежам. Увлекаюсь 3D моделированием и рендерингом механических изделий, металлоконструкций, мебели. В полном совершенстве владею программами Компас 3D, Solid Edge (аналог Solidworks), Базис Мебельщик, KeyShot. Другие программы проектирования освою в максимально сжатые сроки.

Примеры работ:

SolidWorks