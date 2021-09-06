oleg_melnichenko

Олег Мельниченко oleg_melnichenkooleg_melnichenko
39 летУкраина/Мариуполь
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Инженер-конструктор, 3D моделирование, рендеринг, проектирование корпусной мебели
Опыт работы:
2009-2021
- Инженер-конструктор в проектно-конструкторском отделе
- проектирование сварных металлоконструкций, механического оборудования. Программы: Компас 3D, Solid Edge (аналог SolidWorks)
- Проектирование корпусной мебели. Программы: Базис Мебельщик
- 3D моделирование и рендеринг. Программы: Компас 3D, Solid Edge и KeyShot
- Ответственность за выполняемую работу. Постоянно на обратной связи.
- Поддержка клиента на протяжении всего цикла выполнения задачи, а также консультирование после выполнения задачи
- Перфекционизм – любую задачу пытаюсь довести до совершенства
- Коммуникабельность и легкость в общении
Мои главные увлечения - проектирование корпусной мебели и сборка по собственным чертежам. Увлекаюсь 3D моделированием и рендерингом механических изделий, металлоконструкций, мебели. В полном совершенстве владею программами Компас 3D, Solid Edge (аналог Solidworks), Базис Мебельщик, KeyShot. Другие программы проектирования освою в максимально сжатые сроки.
Примеры работ: