oleg_melnichenko

Инженер-конструктор, 3D моделирование, рендеринг, проектирование корпусной мебели

Опыт работы:

2009-2021

Инженер-конструктор в проектно-конструкторском отделе

проектирование сварных металлоконструкций, механического оборудования. Программы : Компас 3D, Solid Edge (аналог SolidWorks)

: Компас 3D, Solid Edge (аналог SolidWorks) Проектирование корпусной мебели. Программы: Базис Мебельщик

3D моделирование и рендеринг. Программы: Компас 3D, Solid Edge и KeyShot

Ответственность за выполняемую работу. Постоянно на обратной связи.

Поддержка клиента на протяжении всего цикла выполнения задачи, а также консультирование после выполнения задачи

Перфекционизм – любую задачу пытаюсь довести до совершенства

Коммуникабельность и легкость в общении

Мои главные увлечения - проектирование корпусной мебели и сборка по собственным чертежам. Увлекаюсь 3D моделированием и рендерингом механических изделий, металлоконструкций, мебели. В полном совершенстве владею программами Компас 3D, Solid Edge (аналог Solidworks), Базис Мебельщик, KeyShot. Другие программы проектирования освою в максимально сжатые сроки.

Примеры работ: