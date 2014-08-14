Опытный

Контактная информация

• Владислав Вьюхов

• Казахстан, Петропавловск, ул. Жамбыла 298, индекс: 150000

• 8(7152)42-58-01, 8-777-926-87-58

• [email protected] или [email protected]

Цель: Я хочу администрировать сложные, высоконагруженные проекты, готов слушать и много учиться, работать над интересными задачами и самостоятельно их решать.

К сожалению опыта работы не много, но я хотел бы приобрести его в достаточном количестве!

Квалификация. Я замечательно разбираюсь, как в самих компьютерах, так и в их программах. Пишу грамотно и стараюсь реально смотреть на вещи, прежде чем что то сделать, взвешу все «за» и «против», сильные и слабые стороны.

Опыт работы: Не имеется. Практикуюсь дома. Все успешно.

Образование: Закончил базу 11-ти классов. Информатику знал на «отлично». Всегда в школе был востребованным учеником. И всегда помогал решать сложные ситуации и ошибки системы. Устанавливал и переустанавливал системы, сам настраивая их. Учусь на переводчика 2 курс. 2 курса прошел на "отлично"

Дополнительная информация: Русский, английский, казахский.