Олег Новиков oleg_smartoleg_smart
Контактная информация
• Владислав Вьюхов
• Казахстан, Петропавловск, ул. Жамбыла 298, индекс: 150000
• 8(7152)42-58-01, 8-777-926-87-58
• [email protected] или [email protected]
Цель: Я хочу администрировать сложные, высоконагруженные проекты, готов слушать и много учиться, работать над интересными задачами и самостоятельно их решать.
К сожалению опыта работы не много, но я хотел бы приобрести его в достаточном количестве!
Квалификация. Я замечательно разбираюсь, как в самих компьютерах, так и в их программах. Пишу грамотно и стараюсь реально смотреть на вещи, прежде чем что то сделать, взвешу все «за» и «против», сильные и слабые стороны.
Опыт работы: Не имеется. Практикуюсь дома. Все успешно.
Образование: Закончил базу 11-ти классов. Информатику знал на «отлично». Всегда в школе был востребованным учеником. И всегда помогал решать сложные ситуации и ошибки системы. Устанавливал и переустанавливал системы, сам настраивая их. Учусь на переводчика 2 курс. 2 курса прошел на "отлично"
Дополнительная информация: Русский, английский, казахский.
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