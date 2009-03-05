oleg_tishkov

Наш интернет-магазин http://chay.by работает на базе WebAsyst (http://www.shop-script.ru). Сделали радикальный редизайн. Теперь необходимо его внедрить, это — верстка, настройка, перенос контента, сохранение urls и т. д. Пожелание кандидатам в исполнители — пришлите парочку ссылок ...