oleg_tishkov

Ищу толкового специалиста по Joomla 1.6-2.5. Удаленная работа над сайтами. Долговременное сотрудничество. Объявление для жителей Минска и Беларуси!
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $200
Приветствую! Работа по модернизации сайта - надо исправить, дописать код на php. Сроки – 2-3 недели, бюджет – 100-200$ в зависимости от успешности решения задач, детали: http://guta.by/zip/comp.doc Пишите: [email protected]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Наш интернет-магазин http://chay.by работает на базе WebAsyst (http://www.shop-script.ru). Сделали радикальный редизайн. Теперь необходимо его внедрить, это — верстка, настройка, перенос контента, сохранение urls и т. д. Пожелание кандидатам в исполнители — пришлите парочку ссылок ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по Jumla с опытом работы и портфолио. Постоянный объем работы, четкий менеджмент, оплата по факту и возможность работы в офисе. Пишите: oleg.tishkoffсобакаgmail.comСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Разыскивается веб-дизайнер-программист для разработки интернет-магазина с "0". Не дорогой, ответственный товарищ, живущих в пределах синеокой Белоруссии. Подробности по ссылке: http://tishkoffconsult.com/promo/job_site_20090223.phpСайты «под ключ»26 заявокЗакрыт16 лет назад