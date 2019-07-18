Грамотный писатель и переводчик.
Долго ищите подходящего фрилансера для написания красивого стихотворения или песни? Я готов Вам помочь!
Написание стихов – творческий и креативный процесс, в котором необходим достаточный навык, а также вдохновение. К счастью, и того, и другого у меня всегда вдоволь!
Много лет практики, грамотный русский язык, индивидуальный подход к каждому клиенту.
– Шутливое произведение для друга? Не вопрос!
– Романтичное признание в любви? С удовольствием напишу!
– Индивидуальое поздравление с праздником? Без проблем!
Каждое Ваше пожелание превратится в волшебное стихотворение.
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Переводы
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$4/час
от $8от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
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$3/час
от $5от 1 дня
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