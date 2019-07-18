Грамотный писатель и переводчик.

Долго ищите подходящего фрилансера для написания красивого стихотворения или песни? Я готов Вам помочь!

Написание стихов – творческий и креативный процесс, в котором необходим достаточный навык, а также вдохновение. К счастью, и того, и другого у меня всегда вдоволь!

Много лет практики, грамотный русский язык, индивидуальный подход к каждому клиенту.

– Шутливое произведение для друга? Не вопрос!

– Романтичное признание в любви? С удовольствием напишу!

– Индивидуальое поздравление с праздником? Без проблем!

Каждое Ваше пожелание превратится в волшебное стихотворение.