olegastkhv

Олег olegastkhv

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Грамотный писатель и переводчик.

Долго ищите подходящего фрилансера для написания красивого стихотворения или песни? Я готов Вам помочь!

Написание стихов – творческий и креативный процесс, в котором необходим достаточный навык, а также вдохновение. К счастью, и того, и другого у меня всегда вдоволь!

Много лет практики, грамотный русский язык, индивидуальный подход к каждому клиенту.

Шутливое произведение для друга? Не вопрос!

Романтичное признание в любви? С удовольствием напишу!

Индивидуальое поздравление с праздником? Без проблем!

Каждое Ваше пожелание превратится в волшебное стихотворение.

Переводы
нет отзывов
$4/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга