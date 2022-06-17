olegbakhmetev

Директолог

Сертифицированный специалист по созданию и сопровождению. Контекстной рекламе в Яндексе. Аудит-полный, глубокий по 25 срезам рекламной компании. Аналитика статистики, внесение корректировок, определение направлений на достижение результата. Сегментация и настройка РК в Яндекс Директе. Поиск, РСЯ, Ретаргетинг, Настройка, полуавтоматической рекламной компании "Мастер Компаний" для увеличении охвата и конверсий. Прошу обратить внимание - Не работаю с сомнительными и запрещенными нишами. (Крипта, Трейдеры, Биржи, МЛМ, Шаманы, Гадалки, Целители).

На связи. Пишите.