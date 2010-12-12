olegdjan1979

Курсы ораторского искусства

Курсы ораторского искусства и мастерства Арт стиль предлагает обучение в удобное для Вас время. Группы до 6 человек. Индивидуальный подход к каждому ученику. У нас Вы овладеете всеми навыками ораторского искусства, познаете все тонкости того как Ваш голос может зазвучать так Вам того хотелось. Вы сможете удержать аудиторию, управлять всеми интонациями и жестами профессионально. Все полученные знания Вы сможете использовать как в обычной жизни, так и при поступлении в театральный Вуз или университет.