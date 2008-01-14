olegf

Гость olegf

 
NaN летУкраина/Винница
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Раработать библиотеку (DLL) с интерфейсом COM

    1. Краткое описание проекта: Необходимо разработать библиотеку (DLL) с интерфейсом COM на С++, которая бы позволяла подчеркивать/выделять текст в окнах других приложений. Например так, как показано в приложеном рисунке. Предлагается осуществлять это путем перехвата API функций ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • OCR модуль для распознания текста с экрана

    Необходимо разработать OCR модуль для распознания текста с экрана на C++ под Windows. Требования к модулю: 1. Мультиязычность. 2. Возможность распознавать шрифты установленные в системе. 3. Адаптивный алгоритм распознавания незнакомых шрифтов. 4. Поддержка объектной модели (Напр.: текст окна -- текст ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Система биллинга для сайта по продаже ПО

    $200

    Необходимо разработать простую систему биллинга для сайта, продающего программное обеспечение. Сроки: 1 месяц. UPD: Альтернативная ссылка на ТЗ: http://www.4shared.com/file/216757539/496113cf/Customer_Billing_-_Requirement.html

    Веб-программирование3 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простой скрипт на PHP

    $50

    Описание в аттаче. Сроки - 1 неделя. UPDATE: ТЗ на русском языке нету. Если есть вопросы - пишите. UPDATE2: В предложении указывайте бюджет и сроки.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Продажа окон и дверей

    Здравствуйте, Нужно создать интернет магазин для фирмы, которая занимается окнами и дверями. Процесс покупки дверей в даном магазине: - Пользователь выбирает размер дверей - Пользовтель выбирает материал - Пользовтель выбирает размер стекла - Пользовтель выбирает тип стекла - Пользователь добавляет дверь в ...

    PHPMySQLJoomla
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Фрилансерский сайт

    Добрый день! Нужно создать фрилансерский сервис, не связанный с ИТ. Общая схема такая: Заказчики размещают заказы на сайте. Исполнители вносят свои предложения. Заказчик выбирает исполнителя. Исполнитель подтверждает прием заказа. С исполнителя взимается плата. Должны присутствовать дополнительные функции, характерные для фрилансерских сайтов как: рейтинги/отзывы, ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Простой скрипт на PHP
Четкое составление ТЗ, я никогда не видел что бы учитывались все детали, это способствовало выполнению проекта, без "неожиданных" доработак, оплата честно, вовремя, и вообще...ОЧЕНЬ рад работать на этого человека!...
Иван выполнил работу качественно, в срок и в рамках бюджета. Абсолютно никаких проблем не возникало. Когда будут еще проекты - первым делом буду обращаться к Ивану.
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