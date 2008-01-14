Нужно зарерайтить около 100к технического текста (тематика: программное обеспечение) до конца недели. Сдать нужно до 19.02 включительно.
- $100Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
1. Краткое описание проекта: Необходимо разработать библиотеку (DLL) с интерфейсом COM на С++, которая бы позволяла подчеркивать/выделять текст в окнах других приложений. Например так, как показано в приложеном рисунке. Предлагается осуществлять это путем перехвата API функций ...Системное программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Детальное описание в аттаче. Наличие положительных отзывов обязательно. Пожалуйста обязательно указываейте сроки и цену!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать OCR модуль для распознания текста с экрана на C++ под Windows. Требования к модулю: 1. Мультиязычность. 2. Возможность распознавать шрифты установленные в системе. 3. Адаптивный алгоритм распознавания незнакомых шрифтов. 4. Поддержка объектной модели (Напр.: текст окна -- текст ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Необходимо разработать простую систему биллинга для сайта, продающего программное обеспечение. Сроки: 1 месяц. UPD: Альтернативная ссылка на ТЗ: http://www.4shared.com/file/216757539/496113cf/Customer_Billing_-_Requirement.htmlВеб-программирование3 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $50
Описание в аттаче. Сроки - 1 неделя. UPDATE: ТЗ на русском языке нету. Если есть вопросы - пишите. UPDATE2: В предложении указывайте бюджет и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте, Нужно создать интернет магазин для фирмы, которая занимается окнами и дверями. Процесс покупки дверей в даном магазине: - Пользователь выбирает размер дверей - Пользовтель выбирает материал - Пользовтель выбирает размер стекла - Пользовтель выбирает тип стекла - Пользователь добавляет дверь в ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Нужно создать фрилансерский сервис, не связанный с ИТ. Общая схема такая: Заказчики размещают заказы на сайте. Исполнители вносят свои предложения. Заказчик выбирает исполнителя. Исполнитель подтверждает прием заказа. С исполнителя взимается плата. Должны присутствовать дополнительные функции, характерные для фрилансерских сайтов как: рейтинги/отзывы, ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад