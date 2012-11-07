Добрый день! Имеется сайт на Wordpress + Ecommerce. Необходим скрипт который экспортирует товары из файла прайса xls на сайт. Пример прайса во вложении.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
11 лет назад
Добрый день! Имеется сайт на Wordpress + Ecommerce. Необходим скрипт который экспортирует товары из файла прайса xls на сайт. Пример прайса во вложении.
Добрый день господа. Хочу найти грамотного специалиста по Wp, способного решать разнообразные задачи, как то написание плагинов, доработка существующих, изменение тем и т.п. На данный момент существует задача написания плагина для взаимодействия между платежными системами ...