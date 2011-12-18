olegignatiev63

Олег olegignatiev63

 
61 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Могу писать на любые темы. В жизни пришлось заниматься многими вещами.

Копирайтинг
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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от $1
от 1 дня
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