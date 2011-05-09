olegilnizkij

Приветствую Вас! Меня зовут Олег Ильницкий и я занимаюсь написанием статей по разным тематикам. Думаю Вы согласитесь с тем, сто успех всего проекта так или иначе связан с уровнем ответственного и серьезного подхода к выполнению задания.

Желаю сказать что все вышеперечисленные качества мне присущи. Даже несмотря на то, что на данной бирже я новичок, всё-таки у меня есть вера в собственный успех!

Если Вы решитесь на сотрудничество со мной - это может стать для нас общим успехом. Я конечно понимаю - получить заказ на этой бирже контента для меня будет не реально трудно, но я всё же постараюсь выполнить свою работу так, чтобы любой читатель смог по достоинству оценить мои старания.

Ведь важно не просто написать текст, важно ещё уметь зацепить внимание даже самого "капризного" читателя, не так ли?

Для связи со мной:

Skype - oleg_qcap

e-mail - [email protected]