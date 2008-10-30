olegj

Олег Жуйков olegj

 
47 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Занимаюсь на рынке IT технологий уже более 9 лет

  • Адаптивная верстка (html) из PSD исходника

    $75

    Есть макеты в PSD (2+2 страницы сайта сделанные для разных видов устройств + доп. элементы на странице, которые появляются по совершению необходимых действий), все элементы дизайна сделаны в отдельных слоях, также создан отдельный файл по ...

    HTMLBootstrap
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно сделать эмблему под логотип

    $50

    Есть уже готовое название, и рисунок – "затвор объектива", так вот нужно сделать из него креативную понятную эмблему под логотип компании сети фотосалонов все исходники есть в приложенном файле также в прикрепленном файле есть один лого "сфере" ...

    Прочее13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта на основе его флеш версии

    $250

    Нужно перевести(переделать) сайт из флеш версии в обычный html развертку. Предполагаемая cms – joomla 1.5... Задача: сохранить стиль(дизайн) сайта с доработкой, и сохранение некоторых флеш элементов(дизайна) Короче мне нужен сайт перевести из флеш версии сохранив ...

    Дизайн сайтаHTMLJoomlaAjax
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ручная регистрация сайта в регионах

    $50

    Ручная регистрация сайта(добавление информации о компании на различных сайтах с ссылкой на сайт компании) в каталогах, порталах, бизнес справочниках и т.д. принадлежащие к регионам Тюмень, Сургут, Ханты Мансийск, Салехард, Курган, Челябинск Количество зарегистрированных ресурсов от 100 Оплата ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно быстренько накидать дизайн комнаты в проекци

    $50

    Есть комната состоящая из главной и двух присоединеных небольших, так вот нужно зарисовать антураж(дизайн) комнаты для массажного спа-салона, любые идеи приветствуются, есть эскиз расположения предметов(татами, джакузи, сцена под стрип танец) нужно оформление комнаты, есть чертеж ...

    Интерьеры и Экстерьеры15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа для программистов, работающих с LIMB

    $1000

    Нужны программисты профессионально работающие(работавшие) с системой "Cистема управления контентом LIMB CMS/CMF" есть работа, пока описать фронт работы немогу, так как не знаю ваших навыков. Все подробности при общении. Скажу одно, работа будет заключаться в разработке большого web-сайта. Будут альтернатива ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно реконструировать логотип

    $50

    Есть лого см. приложеный файл он в jpg и в кореле, так вот что нужно сделать: этот логотип исходит от сайта www.turizm-ekb.ru Туристическая фирма которая находиться в Екатеринбурге, соответственно и услуги оказывает в екатеринбурге, так вот логип имеет ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен сайт для турфирмы

    Нужен сайт, а вернее удобная и легкая в управлении CMS под нужды турфирмы, а именно размещение туров (система поиска туров, цены (сортировка по ценам, по турам (например "туры из выбранного города") и т.д), сезонные предложения, ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется модуль трансляции видео в on-line режиме

    Здравствуйте фрилансеры Для моего проекта/сайта требуется модуль(готовый или предлагайте свои идеи) трансляции видео в режиме on-line и просто воспроизведения и записи, движок моего сайта будет создаваться на php, модуль по анологии с http://rutube.ru/ либо этот же По ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен образ/иконка/иллюстрация для логотипа

    $50

    Суть в следующем: подробно: Есть название "freeXlife" он же будующий сайт, фон сайта будет скорее всего темный/черный, но не надо исключать и белый фон - под него делается логотип, могу рассмотреть и Ваши варианты дополнительно, так вот ...

    HTML
    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад