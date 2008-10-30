Есть лого см. приложеный файл он в jpg и в кореле, так вот что нужно сделать: этот логотип исходит от сайта www.turizm-ekb.ru Туристическая фирма которая находиться в Екатеринбурге, соответственно и услуги оказывает в екатеринбурге, так вот логип имеет ...