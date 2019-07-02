olegkadzinskij

Разработка сайтов, SEO, год бесплатной поддержки, продвижение в Яндекс и Google.

Всем привет, я начинающий в обширной сфере, но опытный, разработчик многих небольших сайтов для себя и друзей, занимаюсь этим всем уже пятый год, по образованию компьютерный инженер, в связи с тем, что только начинаю для большого рынка цены очень низкие, буду до конца поддерживать, помогать и объяснять, как управлять сайтами, вносить изменения по надобности и учить Вас этому. Пишите, обращайтесь.