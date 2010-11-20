Описываю как понимаю. У меня есть файл ексель в котором данные о счетах инвойсах с внутренней программы учета. Нужно доработку, чтобы загрузить его оптом в 1с 7,7. а не каждый счет отдельно.
- 1С-программирование1 исполнительЗакрыт2 года назад
Необходима комплексная разработка системы онлайн продажи авиабилетов, такой как на сайтах Ozon.Travel, anywayanyday (подключение через шлюзы к Galileo, подключение к платежным системам, разработка интерфейсов пользователя, административная панель)+ блок туризма. Техзадания нет, я не умею его ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Все должно быть в меру. Стоимость должна быть реальная. Подчеркиваю что я не Бил Гейтс и бюджеты в 10 000 долларов должны быть сильно аргументированны и убить меня наповал своей креативностью. Нужно создать все с ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать сайт авиаагентства под ключ. Нужно все начиная с разработки фирменного стиля, дизайна и так далее. Подчеркиваю АВИААГЕНТСТВО. Должны быть все функции сайта турфирмы, но на переднем плане и акцент на продаже авиабилетов. Требования(условия) 1-Никакой предоплаты. ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт13 лет назад