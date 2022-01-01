olegmarchitan

Обработка фотографий

Привет, Спасибо, что заглянули в мой профиль, здесь я предлагаю вам мою услугу редактирования фотографий. Я буду более чем рад помочь вам. Я занимаюсь различными видами дизайна более 5 лет и слежу за всеми текущими тенденциями. • Составляю техническое задание. • Я вникаю в суть вашего проекта. • Принципиально изучить целевую аудиторию и конкурентов. • Применяю современные концепции интернет-маркетинга. • Я делаю работу вовремя. Ретуширование фотографий - моя страсть, я люблю редактировать фотографии, здесь вы получите высокое качество и быстрое обслуживание с каждым выбранным вами пакетом. На данном этапе я занимаюсь продвижением своей работы, поэтому представляю очень дешевые услуги. Почему выбирают меня? 5-летний опыт работы. 100% гарантия удовлетворения. Неограниченное количество доработок до тех пор, пока вы не будете удовлетворены. Дружественное поведение. Быстрое время обработки. Низкие цены и высокое качество услуг. Включает услуги: высококачественное ретуширование фотографий (ретуширование красоты, создание макияжа, ретуширование волос, изменение формы тела). Удаление пятен (с использованием метод частотного разделения) Ретуширование фотографий (удаление морщин, гладкость кожи, отбеливание зубов) Ретуширование свадебных фотографий (все, что вам нужно) Услуги по ретушированию изображений на заказ Предварительная обработка фотографий в Photoshop Маскировка Обработка фотографий Старые реставрационные услуги С уважением, Олег Что нужно продавцу для начала: Мне нужен несколько случайных изображений с инструкциями по редактированию изображений. Какой формат вам нужен для окончательной доставки. Изменение формы тела) Удаление пятен (с использованием техники разделения частот) Ретуширование фотографий (удаление морщин, разглаживание кожи, отбеливание зубов) Ретуширование свадебных фотографий (все, что вам нужно) Услуги по ретушированию пользовательских изображений Расширенные возможности Photoshop Маскировка Обработка фотографий Старые услуги по реставрации С уважением, Олег Что нужно продавцу Для начала: мне нужно несколько случайных изображений с инструкциями по редактированию изображений. Какой формат вам нужен для окончательной доставки. Изменение формы тела) Удаление пятен (с использованием техники разделения частот) Ретуширование фотографий (удаление морщин, разглаживание кожи, отбеливание зубов) Ретуширование свадебных фотографий (все, что вам нужно) Услуги по ретушированию пользовательских изображений Расширенные возможности Photoshop Маскировка Обработка фотографий Старые услуги по реставрации С уважением, Олег Что нужно продавцу Для начала: мне нужно несколько случайных изображений с инструкциями по редактированию изображений. Какой формат вам нужен для окончательной доставки. Мне нужно несколько случайных изображений с инструкциями по редактированию изображений. Какой формат вам нужен для окончательной доставки. Мне нужно несколько случайных изображений с инструкциями по редактированию изображений. Какой формат вам нужен для окончательной доставки.