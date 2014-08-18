olegsamara

Быстро, качественно и с умом

Образование:

Сентябрь 2003г. – Самарский Государственный Экономический

Июль 2008г. Университет

Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация: Экономист

Опыт работы:

июль 2008 - Поволжский Банк Сбербанка РФ, Самарское отделение

май 2014 Отделы: IT, Экономический, Банковских карт, Кредитный, ОПЕРО.

Профессиональные

навыки:

Подготовка для высшего руководства банка презентаций, отчетов

по итогам (промежуточным итогам) деятельности банка в целом

(факт, динамика, планирование, прогноз показателей).

Администрировал и вел страницу отдела в интернете.

Обширный и успешный практический опыт работы с клиентурой

по ее привлечению и обслуживанию, продажи

банковских продуктов ( вклады, денежные

переводы, пластиковые карты, сертификаты, кредитование.

Установка, обслуживание электронных терминалов, обучение персонала

по работе с терминалами, внедрение УДБО.

Знание банкоматов, УСО, платежных систем.

Дополнительные Владение ПК в объеме опытного пользователя

навыки: ( MS Windows 2000, XP, 7, MS Office, Internet)

-иностранные языки – английский, немецкий

-водительское удостоверение категории B

Личные качества Коммуникабельность, ответственность,

высокая работоспособность