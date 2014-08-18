olegsamara

Образование:
Сентябрь 2003г. – Самарский Государственный Экономический
Июль 2008г. Университет
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Квалификация: Экономист
Опыт работы:
июль 2008 - Поволжский Банк Сбербанка РФ, Самарское отделение
май 2014 Отделы: IT, Экономический, Банковских карт, Кредитный, ОПЕРО.
Профессиональные
навыки:
Подготовка для высшего руководства банка презентаций, отчетов
по итогам (промежуточным итогам) деятельности банка в целом
(факт, динамика, планирование, прогноз показателей).
Администрировал и вел страницу отдела в интернете.
Обширный и успешный практический опыт работы с клиентурой
по ее привлечению и обслуживанию, продажи
банковских продуктов ( вклады, денежные
переводы, пластиковые карты, сертификаты, кредитование.
Установка, обслуживание электронных терминалов, обучение персонала
по работе с терминалами, внедрение УДБО.
Знание банкоматов, УСО, платежных систем.
Дополнительные Владение ПК в объеме опытного пользователя
навыки: ( MS Windows 2000, XP, 7, MS Office, Internet)
-иностранные языки – английский, немецкий
-водительское удостоверение категории B
Личные качества Коммуникабельность, ответственность,
высокая работоспособность