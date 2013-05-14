olegserhienko

Профессиональный украинский фотограф-ретушер.

Доброго времени суток.

Меня зовут Олег Сергиенко.

Профессиональный украинский фотограф.

Жанр: портрет, реклама.

Опыт работы: Глянцевые журналы: Афиша (Модные тенденции 2009), Vip Club ( Обложка, осень 2010)

Создатель фото-проекта (фотовыставки) "La Vanille", совместно с С. Штепой (релиз 16 апреля 2010 г.)

Участник фотослета фотографов СНГ в 2009 году в Москве.

Участник битвы фотографов г. Запорожье / Днепропетровск в 2010 году.

Участник всеукраинского фотослета фотографов в 2010 году (г. Днепропетровск)

Преподаватели по фотографии: Александр Максимов, Александр Кузьмюк, Игорь Алексеев, Ласло Габани, Александр Ноздрин.

Преподаватели по ретуши и дизайну фотографий: Андрей Разумовский, Александр Кузьмюк.