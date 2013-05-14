olegserhienko

Профессиональный украинский фотограф-ретушер.
Доброго времени суток.
Меня зовут Олег Сергиенко.
Профессиональный украинский фотограф.
Жанр: портрет, реклама.
Опыт работы: Глянцевые журналы: Афиша (Модные тенденции 2009), Vip Club ( Обложка, осень 2010)
Создатель фото-проекта (фотовыставки) "La Vanille", совместно с С. Штепой (релиз 16 апреля 2010 г.)
Участник фотослета фотографов СНГ в 2009 году в Москве.
Участник битвы фотографов г. Запорожье / Днепропетровск в 2010 году.
Участник всеукраинского фотослета фотографов в 2010 году (г. Днепропетровск)
Преподаватели по фотографии: Александр Максимов, Александр Кузьмюк, Игорь Алексеев, Ласло Габани, Александр Ноздрин.
Преподаватели по ретуши и дизайну фотографий: Андрей Разумовский, Александр Кузьмюк.