Разработка и поддержка сайтов
Создание сайтов под ключ. Имеется собственная система управления контентом. Поддержа сайтов.
Программирование на Yii framework. Примеры выполненных проектов на Yii: prokuratura-tambov.ru, megasport68.ru, tambovpromsnab.ru.
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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