olegtmb

Олег olegtmb

 
58 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка и поддержка сайтов

Создание сайтов под ключ. Имеется собственная система управления контентом. Поддержа сайтов.

Программирование на Yii framework. Примеры выполненных проектов на Yii: prokuratura-tambov.ru, megasport68.ru, tambovpromsnab.ru.

Портфолио

Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга